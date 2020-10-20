竹市米粉摃丸節 用行動力挺台灣豬

新竹市政府在24日辦米粉摃丸節，市長林智堅今天表示，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市府擴大舉辦，也邀請肉乾、肉鬆等25家豬肉美食業者到場，用行動力挺台灣豬。

新竹市米粉摃丸節將在24日登場，市府今天為活動宣傳，也邀請米粉、摃丸等業者到場力挺。林智堅表示，每年米粉摃丸節就是希望藉由廠商、廚師創意，讓摃丸米粉有創新料理方式，持續突破與創新。

林智堅說，今年台灣豬從全球口蹄疫區除名，台灣豬可再次外銷，新竹市摃丸同樣也可以外銷全世界，藉由擴大辦理米粉摃丸節，盼讓全台民眾一起來品嚐各式豬肉製品，體驗新竹摃丸獨特口感。

新竹市米粉商業同業公會總幹事高瑋君與理事長鍾淑鈴表示，新竹米粉是新竹的傳統產業，為讓更多民眾認識新竹米粉，透過與市府結合辦理米粉摃丸節，讓更多民眾了解新竹米粉的製作過程與歷史。

新竹摃丸暨地方創生促進會理事長黃世凱說，日前因政府將放寬美豬進口事件，導致不少消費者憂心新竹摃丸的原料來源，為免除民眾疑慮，新竹摃丸業者多以溫體台灣豬肉為原料，未來也將強化豬肉來源標示，讓民眾放心。

新竹摃丸暨地方創生促進會監事踢小米表示，與市府辦理米粉摃丸節，能讓民眾了解摃丸的原料與製作過程，讓消費者免除各種疑慮，也宣傳新竹摃丸。

新竹市工商發展投資策進會表示，今年的米粉摃丸節有別以往，分成2天進行，摃丸節則有肉多多市集包含肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者擺攤；米粉節將帶領民眾回到米粉故鄉米粉寮，更前進工廠了解米粉製作。