快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

竹市米粉摃丸節 用行動力挺台灣豬

中央社 / 新竹市20日電

新竹市政府在24日辦米粉摃丸節，市長林智堅今天表示，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市府擴大舉辦，也邀請肉乾、肉鬆等25家豬肉美食業者到場，用行動力挺台灣豬。

新竹市米粉摃丸節將在24日登場，市府今天為活動宣傳，也邀請米粉、摃丸等業者到場力挺。林智堅表示，每年米粉摃丸節就是希望藉由廠商、廚師創意，讓摃丸米粉有創新料理方式，持續突破與創新。

林智堅說，今年台灣豬從全球口蹄疫區除名，台灣豬可再次外銷，新竹市摃丸同樣也可以外銷全世界，藉由擴大辦理米粉摃丸節，盼讓全台民眾一起來品嚐各式豬肉製品，體驗新竹摃丸獨特口感。

新竹市米粉商業同業公會總幹事高瑋君與理事長鍾淑鈴表示，新竹米粉是新竹的傳統產業，為讓更多民眾認識新竹米粉，透過與市府結合辦理米粉摃丸節，讓更多民眾了解新竹米粉的製作過程與歷史。

新竹摃丸暨地方創生促進會理事長黃世凱說，日前因政府將放寬美豬進口事件，導致不少消費者憂心新竹摃丸的原料來源，為免除民眾疑慮，新竹摃丸業者多以溫體台灣豬肉為原料，未來也將強化豬肉來源標示，讓民眾放心。

新竹摃丸暨地方創生促進會監事踢小米表示，與市府辦理米粉摃丸節，能讓民眾了解摃丸的原料與製作過程，讓消費者免除各種疑慮，也宣傳新竹摃丸。

新竹市工商發展投資策進會表示，今年的米粉摃丸節有別以往，分成2天進行，摃丸節則有肉多多市集包含肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者擺攤；米粉節將帶領民眾回到米粉故鄉米粉寮，更前進工廠了解米粉製作。

新竹米粉 林智堅 口蹄疫

延伸閱讀

影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒

竹市第一階段限水 林智堅召開水情應變會議

重陽節將至 林智堅拜訪百歲人瑞張林寶聽「為善最樂」

新竹市護城河水質改善 林智堅邀民眾漫步河畔

相關新聞

桃園新創日 27日為50組團隊找投資人

桃園市政府青年事務局、社會企業中心、中央大學27日舉辦「桃園新創日」，展現桃園創業能量。今年結合經濟部、國發會、科技部、...

桃園市民來竹縣買1000元貢丸 抽中5.6萬元機車大獎

為振興觀光，新竹縣政府串連縣內各大商圈店家及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業約300家業者，推出振興券超值組合好康優惠...

27、28日清潔隊辦教育訓練 新竹市暫停收運垃圾

10月25日是「清潔隊員節」，為讓清潔隊員體認工作使命，同時提升清潔隊員工作知能與強化為民服務觀念，新竹市環保局於27、...

影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒

挺台灣豬農！一年一度新竹市米粉摃丸節本周末即將在新竹市228公園及南勢青南宮登場。市長林智堅說，為響應台灣從口蹄疫區除名...

2020遠東馬拉松24日開跑 新埔鎮部分路段實施交管

2020年第12屆遠東新世紀經典馬拉松賽將在24日周六登場，活動將從早上6點至下午2點，預計有超過2600人參加，新埔警...

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

2020南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄...

苗市代會主席 邱炳光病逝

苗栗市民代表會主席邱炳光，前天晚間因病在彰化市老家安詳過世，享壽67歲，他與父親前苗栗市長邱源忠、胞兄前苗栗市長邱炳坤，...

竹蓮人行地下道 花千萬整建

新竹市竹蓮人行地下道是來往新竹火車站前後站要道，因照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，市府將整建，地下道全線將改為LED...

藻礁類聽證會喊停 環團怒「拍桌」

今年6月4日，蔡英文總統開啟桃園市觀音藻礁保育溝通平台，之後溝通會議無交集，當時農委會主委陳吉仲攬責承諾要在最短時間召開...

航班大減 桃機噪音回饋金少3億

受新冠肺炎疫情影響，今年以來桃園機場航班起降數銳減，波及機場噪音防制費及機場回饋金提撥，桃園市環保局統計較去年同期減少約...

豐富長者退休生活 桃園樂活重陽節系列活動為期2個月

為讓長者生活更多元、更健康，桃園舉辦系列樂活重陽節活動， 桃園市長鄭文燦今天出席銀髮族繪畫書法作品聯展開幕暨說故事比賽、...

兒童城市新竹市 寶寶抓周明日起開放報名

新竹市生育率高，幼兒人口多，市府將於10月31日在香山區親子館舉辦「2020幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」，邀請爸媽與小...

熱門新聞

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。