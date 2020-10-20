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桃園市民來竹縣買1000元貢丸 抽中5.6萬元機車大獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
桃園市民王文毅（中）購買1000多元的貢丸及魚丸，就幸運抽中機車大獎，今天親自到縣府接受縣長楊文科（左）頒贈模型車鑰匙。記者陳斯穎/攝影
桃園市民王文毅（中）購買1000多元的貢丸及魚丸，就幸運抽中機車大獎，今天親自到縣府接受縣長楊文科（左）頒贈模型車鑰匙。記者陳斯穎/攝影

為振興觀光，新竹縣政府串連縣內各大商圈店家及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業約300家業者，推出振興券超值組合好康優惠活動，消費300元就有機會抽價值5萬6000元的機車，9月的機車幸運得是桃園市民王文毅，購買1000多元的貢丸及魚丸，就幸運抽中大獎，今天親自到縣府接受縣長楊文科頒贈模型車鑰匙，直呼「太幸運了！」

縣長楊文科表示，民眾只要在活動期間持三倍券到門口有張貼活動標章的特約店家消費，除了可享優惠，消費滿300元即可獲抽獎機會，抽獎每月底舉辦一次，10到12月還有3次抽獎機會，有4台機車等著幸運兒，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷到新竹縣「吃、玩、住、遊、購」。

抽中首台機車的王文毅說，他在桃園機場上班，上個月陪母親回娘家關西鎮，到農會購買1000多元的貢丸、虱目魚丸，沒想到近期接到縣府通知，抽中機車大獎，他和家人一開始都難以置信，覺得太幸運了，以後會常常到新竹縣消費。

縣府產發處指出，活動將持續到12月25日，結合了縣內13個鄉鎮市各產業及竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等8個商圈店家及約300家業者熱情響應，提供優惠及抽獎禮品，希望促進縣內各產業復甦。

獎項包括5台三陽機車、任天堂Switch遊戲主機、生活家電、小叮噹科學園區、綠世界生態農場門票、旅宿業住宿券及竹北農會推廣供銷中心500元兌換券等百樣好禮，且抽獎序可累計，如9月沒中獎，可延續到10月再抽，直至該序號抽到獎項或是活動結束。活動詳情可上「振新好康竹縣好禮抽」活動網頁查詢（http://www.hc-shopping.com.tw/）。

新竹 楊文科 桃園機場

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