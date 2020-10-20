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27、28日清潔隊辦教育訓練 新竹市暫停收運垃圾

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局於27、28日舉辦清潔隊員教育訓練活動。因此，27、28日（周二、三）兩天暫停收運垃圾。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局於27、28日舉辦清潔隊員教育訓練活動。因此，27、28日（周二、三）兩天暫停收運垃圾。圖／新竹市政府提供

10月25日是「清潔隊員節」，為讓清潔隊員體認工作使命，同時提升清潔隊員工作知能與強化為民服務觀念，新竹市環保局於27、28日舉辦清潔隊員教育訓練活動。27、28日（周二、三）兩天（含原先周三垃圾停收日）將暫停收運垃圾。

環保局長江盛任指出，10月25日「清潔隊員節」是自2012年開始施行的專屬節日，為行政院環境保護署為彰顯清潔隊員的辛勞，讓社會各界對終年辛勞付出、默默奉獻的清潔隊員，表達肯定與感謝敬意。

江盛任說，清潔隊員無論是寒風酷暑、刮風下雨都辛勤努力維護市容環境，當天希望民眾能向隊員們比個「讚」，或說一聲「辛苦了」，因為民眾的微笑是支持清潔隊員的動力。

環保局呼籲全體市民一起動手做環保，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造環保綠生活的舒適環境。若有垃圾清運等相關問題，可撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406）。

行政院

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