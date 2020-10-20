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竹縣打造友善人行環境 竹北、湖口進行騎樓整平

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為讓有感建設持續推動，新竹縣政府今年選定竹北市縣政九路轉至縣政八街29巷的縣政商圈騎樓進行改善工程。圖／新竹縣政府提供
為讓有感建設持續推動，新竹縣政府今年選定竹北市縣政九路轉至縣政八街29巷的縣政商圈騎樓進行改善工程。圖／新竹縣政府提供

為讓新竹縣人行環境更友善，新竹縣政府2018年推動竹北及湖口地區騎樓改善工程，不僅美化騎樓景觀，更方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們移動，廣獲民眾好評，今年也選定2處路段的騎樓優先改善，盼完工後提供暢通無阻的騎樓步行空間。

縣府工務處表示，騎樓整平就工程技術來說，難度不高、經費也不多，透過清除花台、廣告牆面，設置無障礙緩坡、順接騎樓等工程手法，營造安全友善的人行空間，但因騎樓屬私有財產，由政府代為改善需要所有權人同意配合，因此與居民溝通協調是一大挑戰，也是推行成功或失敗的重要關鍵。

縣府2018年推動光明六路的家樂福商圈、縣政九路的華南銀行商圈騎樓改善工程，去年持續辦理湖口鄉中山路及民族街、竹北市光明六路元大銀行附近的騎樓整平工程，成果獲民眾肯定，為讓有感建設持續推動，縣府今年也配合中央的推動騎樓整平計畫，選定竹北及湖口各一路段優先改善，並與店家屋主進行施工前溝通協調，獲得多數店家支持及共識。

工務處指出，2處路段分別是竹北市縣政九路轉至縣政八街29巷的縣政商圈騎樓，長度約113公尺；以及湖口鄉中正路一段單號側的湖口站前商圈騎樓，長度約138公尺，總工程經費470萬元，中央補助376萬元，縣府自籌94萬，已於今天進場施工，完工後將提供安心舒適、暢通無阻的騎樓步行空間，兼顧行動不便者需求，提供有愛無礙的通行環境。

新竹縣政府去年辦理湖口鄉中山路及民族街的騎樓整平工程，成果獲民眾肯定。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府去年辦理湖口鄉中山路及民族街的騎樓整平工程，成果獲民眾肯定。圖／新竹縣政府提供
湖口鄉中山路及民族街路段原本的騎樓有高低差，對推嬰兒車的家長及使用輪椅者不友善。圖／新竹縣政府提供
湖口鄉中山路及民族街路段原本的騎樓有高低差，對推嬰兒車的家長及使用輪椅者不友善。圖／新竹縣政府提供

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