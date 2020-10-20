竹縣打造友善人行環境 竹北、湖口進行騎樓整平

為讓新竹縣人行環境更友善，新竹縣政府2018年推動竹北及湖口地區騎樓改善工程，不僅美化騎樓景觀，更方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們移動，廣獲民眾好評，今年也選定2處路段的騎樓優先改善，盼完工後提供暢通無阻的騎樓步行空間。

縣府工務處表示，騎樓整平就工程技術來說，難度不高、經費也不多，透過清除花台、廣告牆面，設置無障礙緩坡、順接騎樓等工程手法，營造安全友善的人行空間，但因騎樓屬私有財產，由政府代為改善需要所有權人同意配合，因此與居民溝通協調是一大挑戰，也是推行成功或失敗的重要關鍵。

縣府2018年推動光明六路的家樂福商圈、縣政九路的華南銀行商圈騎樓改善工程，去年持續辦理湖口鄉中山路及民族街、竹北市光明六路元大銀行附近的騎樓整平工程，成果獲民眾肯定，為讓有感建設持續推動，縣府今年也配合中央的推動騎樓整平計畫，選定竹北及湖口各一路段優先改善，並與店家屋主進行施工前溝通協調，獲得多數店家支持及共識。