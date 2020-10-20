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影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒
挺台灣豬農！一年一度新竹市米粉摃丸節本周末即將在新竹市228公園及南勢青南宮登場。市長林智堅說，為響應台灣從口蹄疫區除名，新竹摃丸節首度邀請肉製品業者參與，讓摃丸節多了肉乾、肉鬆等產品，另外，新竹米粉節將帶民眾回到米粉故鄉米粉寮，走進工廠了解米粉製作，兩天活動還有舞台劇、藝人表演。
市府今舉辦宣傳記者會，林智堅首度開箱新竹貢丸節限定禮盒「豬寶盒」，由林智堅親選出矚目商品成為「豬寶盒」禮盒內容，預計在新竹市政府臉書專頁「新竹市新鮮事」抽獎送出。
現場更準備澎湃美食區與新竹知名業者魚池海鮮餐廳、乾一杯日式料理及厚道飲食店，合作聯名推出米粉摃丸節限定美食，林智堅也試嘗白昌魚米粉、海島城市一口灶（海鮮米粉）、黑金米粉（排骨米粉）。
林智堅說，口蹄疫區除名後，台灣豬肉已可外銷至國外，換言之，豬肉市場不再限於台灣，市府希望努力推廣在地傳統美味，將貢丸推向世界，讓更多國人看見竹市。
新竹市工商發展投資策進會表示，今年的米粉摃丸節有別以往，分成24、25日進行，並邀請近10家新竹市在地業者，包括吉泰米粉、國豐米粉、東德成米粉、日照米粉、新華米粉、海瑞貢丸、台丸貢丸、新福源、豆戀迷、彭成珍等，現場也舉辦音樂饗宴、文化導覽，透過音樂聚集人氣，讓民眾更瞭解這項在新竹有逾百年歷史的傳統產業。
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