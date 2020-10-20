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影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影

2020南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品，同時體驗慢食、慢活、慢遊的樂趣。

苗栗縣政府為協助行銷南庄的好山好水及農特產品，每年補助鄉農會擧辦南庄山水節活動，今年已邁入第20年，山水節每年都吸引大批遊客，不但是當地年度盛會，也帶動南庄成為全國知名旅遊勝地。

南庄鄉農會總陳乾安指出，以往山水節主要活動多在南庄遊客中心廣場擧辦，今年因場地修繕，因此移師至南庄鄉公有停車場辦理，也在康濟吊橋下方的河濱停車廣場進行路跑起跑儀式及農特產品展售、舞台表演、選手之夜。

他指出，山水節8年前開始辦路跑，跑友逐年增加，今年不僅將往年的半馬拉長為全馬，路線也橫跨南庄、三灣、獅潭串連浪漫台3線，吸引超過4千位跑友報名，10月25日上午6點將鳴槍起跑，盛况可期，南庄鄉將以最熱忱、最好客、最誠摯的心情歡迎全台遊客到南庄做客。

南庄山水節活動規畫包括10月24日上午10點到下午5點推出農特產品市集，下午4點半安排南庄客家麵食嘉年華五行饅頭品嘗、5點半選手之夜開幕，邀客語歌手陳淑芳、南庄國中舞蹈班、鍾采穎、那魯克樂團、澔澔樂團等演出；25日上午10點到下午4點推農特產品市集，上午11點五行饅頭品嚐，10點半及下午2點半安排平安鑰匙圈DIY。

南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品。記者胡蓬生／攝影
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南庄 路跑 苗栗縣

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