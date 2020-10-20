影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

2020南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄的好山好水，品嘗客家美食並採購豐富的農特產品，同時體驗慢食、慢活、慢遊的樂趣。

苗栗縣政府為協助行銷南庄的好山好水及農特產品，每年補助鄉農會擧辦南庄山水節活動，今年已邁入第20年，山水節每年都吸引大批遊客，不但是當地年度盛會，也帶動南庄成為全國知名旅遊勝地。

南庄鄉農會總陳乾安指出，以往山水節主要活動多在南庄遊客中心廣場擧辦，今年因場地修繕，因此移師至南庄鄉公有停車場辦理，也在康濟吊橋下方的河濱停車廣場進行路跑起跑儀式及農特產品展售、舞台表演、選手之夜。

他指出，山水節8年前開始辦路跑，跑友逐年增加，今年不僅將往年的半馬拉長為全馬，路線也橫跨南庄、三灣、獅潭串連浪漫台3線，吸引超過4千位跑友報名，10月25日上午6點將鳴槍起跑，盛况可期，南庄鄉將以最熱忱、最好客、最誠摯的心情歡迎全台遊客到南庄做客。