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全國養豬協會理事長改善 楊杰大獲全勝當選

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
全國養豬協會今天在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店召開會員大會，改選理、監事及理事長等，大會及投票都沒有開放採訪，楊杰獲常務理事全部支持當選。記者范榮達／攝影
全國養豬協會今天在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店召開會員大會，改選理、監事及理事長等，大會及投票都沒有開放採訪，楊杰獲常務理事全部支持當選。記者范榮達／攝影

政府開放美豬進口前夕，全國養豬協會理事長今天晚間改選，原本被視為宜蘭出身的全國養豬協會副理事長楊杰與屏東縣養豬協會理事長潘連周之爭，結果楊杰大獲全勝，7票常務理事支持當選新任理事長。

全國養豬協會今天在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店召開會員大會，改選理、監事及理事長等，大會及投票都沒有開放採訪，楊杰晚間6點半左右當選後，立即召開理事會，也沒有受訪。

楊杰被視為民進黨政布局人選，但先前受訪表示，外界將協會理事長改選打成藍綠對決，是「不存在的問題」，養豬產業為什麼要分顏色？無論誰當選，絕對會以台灣豬農權益為最優先考量，如果政府沒辦法協助產業走出困境或提高競爭力，不排除走上街頭，抗議對象不見得只有農委會。

屏東縣 民進黨 美豬

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