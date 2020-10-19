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豐富長者退休生活 桃園樂活重陽節系列活動為期2個月

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供
桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供

為讓長者生活更多元、更健康，桃園舉辦系列樂活重陽節活動，桃園市長鄭文燦今天出席銀髮族繪畫書法作品聯展開幕暨說故事比賽、客語講古表揚大會，希望帶動長者回顧過往記憶、拉近彼此距離，讓退休生活更有意義。

桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，今年「銀髮族繪畫書法作品聯展」由社會局與桃園市老人會聯合會共同舉辦，今起至10月23日將在北區老人文康中心3樓禮堂展出，作品總計有83幅。

鄭文燦表示，繪畫書法活動能怡情養性、提高專注力，讓長者身心健康，這次聯展作品豐富，包括95歲最高齡長者蕭維武創作的「老伴頌」，藉由詩詞作品表達對妻子的情意與感謝。

以世代共融為題所創作的「祖孫共展」，由江漢童與其孫子江昀謙共同創作「水墨塗鴉童趣抽象」，及許義昭先生與孫女許明芊共同創作的水彩畫「祖孫情」等，展現世代共學的創意，歡迎市民朋友前往觀展。

今天現場也表揚說故事及客語講古比賽的得獎者，桃園市109年說故事比賽前6名分別為，第一名至第六名獲獎者依序為孫永江、周明和、范瑜晏、邱麗明、彭瑞珍、曾向細滿；長青客語講古比賽前3名，分別為劉新華、彭筱綺、林月蘭。

社會局長鄭貴華說，市府結合社會局、衛生局、體育局、青年局、文化局、觀旅局、客家局及原住民局等各局處，推動「樂活重陽季」，展現各局處特色及桃園長者的活力。有關桃園樂活重陽季系列活動請上官方網站查詢：https://lohasty2020.com/

桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供
桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供
桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供
桃園升格為直轄市後，市府將各局處重陽節活動整合為2個月系列活動，舉辦各種活動，如銀髮族繪畫書法作品聯展、說故事比賽等，讓長者生活更多元、更健康。圖／桃園市政府提供

客語 鄭文燦 銀髮族

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