苗栗縣府搭舞台 發掘青年達人秀活力創意
苗栗縣政府為激發青年創意思維、自信展現才藝，舉辦高中職及大專院校學生社團徵選活動，12組入選團隊出爐，將於31日辦理展演，提供年輕世代揮灑自我的舞台。
苗栗縣勞工及青年發展處表示，去年創新舉辦青年達人才藝競賽，發掘隱藏在各領域的青年達人，今年徵選對象鎖定學生社團，舉辦高中職及大專院校學生社團「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動，吸引30組隊伍角逐，最後選拔出12組精選團隊。
勞青處今天在縣府大廳舉辦記者會，由苗栗縣長徐耀昌及多名議員共同揭曉12組團隊名單，分別為特色團隊：苗商熱舞社（街舞 Popping）、Be Circle（苗中熱舞社）、蛤密瓜團（聯大吉他社）、有你人聲樂團（聯大阿卡貝拉社）及育達科大競技啦啦隊；入選團隊：苗商熱舞社（爵士）、X-IV（苗農熱舞社）、炮灰團（苗農熱音社）、不插電樂團（建台熱音社）、CTKR建台韓研社、興華高中熱舞社及湯頭男孩（育達科大熱門音樂社）。
勞青處指出，將為12組社團規劃3場次展演活動，提供青年展現才藝舞台，首場結合青創成果展於31日在縣府廣場舉行，另外，12月19日在飛牛牧場舉辦的「Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」、12月27日在縣府廣場的「2020青年歡聚耶誕迎新年活動」都可看到這群年輕世代大秀活力才藝，盼藉此發展青年創意、多元學習興趣及領導能力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言