苗栗縣府搭舞台 發掘青年達人秀活力創意

苗栗縣政府為激發青年創意思維、自信展現才藝，舉辦高中職及大專院校學生社團徵選活動，12組入選團隊出爐，將於31日辦理展演，提供年輕世代揮灑自我的舞台。

苗栗縣勞工及青年發展處表示，去年創新舉辦青年達人才藝競賽，發掘隱藏在各領域的青年達人，今年徵選對象鎖定學生社團，舉辦高中職及大專院校學生社團「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動，吸引30組隊伍角逐，最後選拔出12組精選團隊。

勞青處今天在縣府大廳舉辦記者會，由苗栗縣長徐耀昌及多名議員共同揭曉12組團隊名單，分別為特色團隊：苗商熱舞社（街舞 Popping）、Be Circle（苗中熱舞社）、蛤密瓜團（聯大吉他社）、有你人聲樂團（聯大阿卡貝拉社）及育達科大競技啦啦隊；入選團隊：苗商熱舞社（爵士）、X-IV（苗農熱舞社）、炮灰團（苗農熱音社）、不插電樂團（建台熱音社）、CTKR建台韓研社、興華高中熱舞社及湯頭男孩（育達科大熱門音樂社）。

勞青處指出，將為12組社團規劃3場次展演活動，提供青年展現才藝舞台，首場結合青創成果展於31日在縣府廣場舉行，另外，12月19日在飛牛牧場舉辦的「Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」、12月27日在縣府廣場的「2020青年歡聚耶誕迎新年活動」都可看到這群年輕世代大秀活力才藝，盼藉此發展青年創意、多元學習興趣及領導能力。