兒童城市新竹市 寶寶抓周明日起開放報名

新竹市生育率高，幼兒人口多，市府將於10月31日在香山區親子館舉辦「2020幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」，邀請爸媽與小寶貝體驗傳統禮俗「抓周」活動，限量100名，活動將於明天（20日）上午10開放線上報名。

市府今舉辦宣傳記者會，邀請三位小寶貝搶先體驗傳統禮俗抓周，寶寶們抓周模樣相當逗趣，現場氣氛熱絡溫馨。

民政處表示，台灣傳統禮俗「抓周」是寶寶滿週歲的第一件大事，在米篩上擺放各具意義的24項物品讓他隨意抓取，透過物品寓意預測小孩未來志向，象徵嬰兒成長歷程，別具意涵，例如「抓到算盤」象徵長大做商人、「抓到手機」則是長大當科技新貴、雞腿則象徵一輩子不愁吃穿、抓到尺長大成為設計師建築師等。

今年舉辦的「2020幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」共有六大關卡，分別為聰明門、步步高升、平安博狀元、寶寶抓周、周歲宴合照及腳模DIY，每一個關卡都充滿不同祝福意涵，寶寶闖關後還可獲得抓周好禮「狀元帽或金箔如意手環」及「客製化抓周紀念證書」。