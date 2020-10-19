桃園機場航班大減 噪音防制區回饋金百姓補助銳減3億

受新冠肺炎疫情影響，今年來桃園機場航班起降數銳減，波及機場噪音防制費及機場回饋金提撥，桃園市環保局今天下午表示，統計今年前8月，因為機場航班數大幅下降，連帶提撥機場噪音防制費、回饋金，較去年同期共減少約3億元、降幅約達4成，勢將嚴重影響未來發放補償。

桃園機場噪音防制費、機場回饋金每月由機場提撥到桃園市政府基金帳戶，噪音防制費每2年發放一次，包括大園、蘆竹、觀音、新屋、中壢及新北市林口共6區、約近5萬戶，今年依5級噪音防制區發放1至6萬元發放完成；機場回饋金每年依年度發放各區公所執行。

今年新冠肺炎疫情衝擊，桃園機場航班運量大幅衰退，過去桃園機場運量單日旅客約13萬人次、單日航班730班，桃園機場認為，疫情影響，旅客數單日曾不到1千人次、單日航班銳減至200班次，單日航班運次最高跌7成3，造成桃園機場公司營運虧損。

市政府環保局表示，桃園機場航班數銳減，統計今年前8月機場噪音防制費約2.18億元、較去年同期3.89億元，減少1.71億元，降幅約4成3，機場回饋金前8月約2.17億元，亦較去年同期3.44億元，減少1.27億元，降幅約3成7，今年機場噪音防制費、回饋金金額勢將不如往年。