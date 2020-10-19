社會福利總清查 頭份開行動列車便民

一年一度社會福利總清查起跑，包括低收入、中低收入戶，及身障生活補助等8項福利資格，攸關民眾權益，苗栗縣頭份市約有3600件，市公所便民簡化申請流程，並規畫行動列車，里幹事下鄉受理，市公所籲請多多利用。

今年社會福利總清查，頭份市公所民政課10月26日到10月30日受理，市公所簡化申請流程，避免市民四處往返奔波，以往需要準備的紙本佐證資料，如戶籍謄本、財稅資料、身心障礙證明等資料，改由電子化方式查調，除近期有戶籍異動、戶內人口新生、死亡或遷移外，不須另外檢附前述資料，如必要時，市公所將以書面或電話通知補件。

頭份市長羅雪珠指出，為體恤居住偏遠市民需花費較多交通時間，今年首次規畫行動列車服務，里幹事下鄉受理案件，服務地點分別是10月22日在珊湖里太陽宮，10月23日在尖下里中山社區活動中心，上午8點30分至下午3點，市民可多加利用。

另外，為節省辦理時間，今年採取里別分流，可依照複查收件時間表至市公所辦理，以減少等待時間，如有相關申辦疑問，可於上班時間電洽037-663038。