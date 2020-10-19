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漁業署食魚文化推廣開跑 行動劇歌舞入校宣傳

中央社 / 桃園19日電

農委會漁業署今天到桃園市元生國小，舉辦食魚文化全台巡迴推廣講座開跑記者會，除透過行動劇及歌曲唱跳增進小朋友對國產魚的知識，也讓學子們能品嚐到新鮮安全又衛生的食材。

農委會漁業署署長張致盛表示，為了讓食魚教育深入校園，漁業署除串接整個產業鏈，更展開全台20所國小巡迴舉辦「2020鱻旅奇緣-魚味．尋記」食魚文化推廣講座，提供學校購買國產魚食材優惠，相關經費由漁業署吸收，讓小朋友從小就喜歡吃魚。

張致盛指出，在地生產的國產魚，從養殖端的水質、飼料到管理過程都有SOP，上市前會檢驗，上市後也會在不同流程中抽驗，藉此確保所有魚產的品質，提供學童安全、衛生又好吃的魚。

他說，2020食魚文化校園講座，透過食魚代言人「小魚貓」，以行動劇及互動方式，向學童傳達國產魚知識，同時教唱學跳「食魚歌」，讓學童從歌詞中了解吃魚的好處。

桃園市政府教育局長林明裕表示，今天由中華民國全國漁會提供海菜、台灣鯛魚片及虱目魚丸食材，讓元生國小及自立國小約2800名師生加菜品嚐，市府鼓勵孩子多吃營養價值高的魚，桃園市學校營養午餐也規劃每兩週一次魚菜單，讓孩子們在學習的過程中補充營養。

漁業署 農委會

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