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竹縣十月限定活動夯 訂房率平日近8成

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」將持續展示至月底。圖／新竹縣政府提供
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」將持續展示至月底。圖／新竹縣政府提供

新竹縣10月國旅大爆發，除秋季限定曬柿、落羽松等美景吸引遊客，縣府推出的「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」、「客家藝術季」等活動輪番登場，假日旅館、民宿訂房皆爆滿，平日也有近8成的訂房率。

縣長楊文科表示，竹縣是科技重鎮，也是年輕有活力的城市，縣府規畫「秋遊星夜季」一系列精彩活動，除了上周的草地音樂會外，緊接著24日將舉辦縣內首次「汽車電影院」，31日還有「炫音星空音樂會」，而廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」也將持續展示至月底，歡迎遊民眾來品嘗柿餅、泡溫泉、看美景，最浪漫的秋季旅行就在竹縣。

交旅處長游志祥表示，竹縣近期國旅市場相當熱門，假日無論是旅館或民宿都呈現一房難求的情況，就連平日也都有6至8成的訂房率，顯見民眾在後疫情國旅爆發情況下，紛紛將竹縣列為旅遊首選，期盼持續推動更多精彩活動，延續這波旅遊熱潮。

交旅處表示，「汽車電影院」將打造2座400吋戶外大型螢幕，要給民眾震撼視覺享受，活動採線上預約制，名額有限，歡迎民眾踴躍報名；「炫音星空音樂會」邀請歌手陳零九、高爾宣，要用嘻哈電音為這次活動畫下完美句點。詳情可至官方網站(https://hsinchufallfestival.com.tw/)或加入Line@官方帳號「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」等平台查詢。

交旅處也提醒有入住竹縣安心旅遊方案旅館、民宿的民眾，可上網報名「秋樂關西，萬聖遊樂園」活動，就有機會免費參加六福村主題遊樂園精彩萬聖節活動。

新竹縣10月國旅大爆發，除秋季限定曬柿、落羽松等美景吸引遊客。圖／聯合報系資料照
新竹縣10月國旅大爆發，除秋季限定曬柿、落羽松等美景吸引遊客。圖／聯合報系資料照
「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」潮青草地音樂會，上周六、17日在竹北市水圳公園登場，吸引大批民眾共襄盛舉。圖／新竹縣政府提供
「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」潮青草地音樂會，上周六、17日在竹北市水圳公園登場，吸引大批民眾共襄盛舉。圖／新竹縣政府提供
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」也將持續展示至月底。圖／新竹縣政府提供
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」也將持續展示至月底。圖／新竹縣政府提供

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