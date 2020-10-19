國際農機展陽剛氣重 show girl變稀有意外成亮點
2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展為期3天今天閉幕，每天吸引人潮參觀，了解先進農業設備，現場展出多種款式機器、耕作研發技術成果陽剛味濃厚，不過也有展出廠商請來show girl助陣，因為極少數反而成為亮點。
台灣國際農業機械暨資材展在高鐵桃園站前廣場展出，屬於表現台灣智慧農業新實力的大展，蔡英文總統昨天也到場為參展廠商打氣。這次由桃園市政府與台灣農機工業同業公會共同主辦，規模為亞洲最大農機展，也是首度移師桃園，展場10公頃規模800多個攤位，展出美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，還有台灣品牌尤其在農機設計及製造上展現輕量化、智慧化、友善化及女力化等特色。
今年也有農糧署旗鑑計畫成果發表會，展示30項科技農業計畫亮點成果。
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