訪視竹市停灌農田現況 陳吉仲：籲農友盡早「割捨」

農委會宣布桃竹苗農地停灌，農委會主委陳吉仲今在市長林智堅陪同下訪視竹市香山區港南里訪視停灌農田現況，他呼籲農友要盡早「割捨」，以利下期稻作生長，也強調補償不只農田，凡1000公頃停灌範圍內的蔬果、花卉、雜糧也有補償。

陳吉仲說，竹市農友已有三分之一完成申請補償，為桃竹苗效率最高，他呼籲，希望完成補償申請且補償金拿到的農友應盡早把稻作割除，若再不去割除，屆時農田與稻作會越來越乾，會更難處理，且對下期稻作會比較好處理，並有利生長。

陳仲吉指出，1000公頃的補償不只有水田，包括蔬果、雜糧、花卉都有補償，這部分的補償明天在國會會由立法院宣布通過。

產發處表示，農委會宣布全國31萬2000公頃計畫灌溉區域，停灌範圍包含桃竹苗部分區域，其中頭前溪停灌區包含新竹縣市有3746公頃，新竹市占1000餘公頃，有400戶農友受影響。針對農民停灌，農委會提供停灌區域稻作每公頃補償14萬元，補償金額涵蓋農家賺款的105%及農民生產成本，目前已有160多戶來申請。