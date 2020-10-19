疫情當頭公益不中斷 竹南后厝龍鳳宮發學子獎助學金
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持著取之社會、用之社會的理念，2017年起將部分香油錢做為獎學金用途，今年受疫情影響，並沒有辦理集中領獎儀式，今天派員到竹南鎮8所國小，發放126名學童，各2000元獎助學金及獎狀。
竹南后厝龍鳳宮獎助學金過去都選於天上聖母聖誕前夕，擇一天在龍鳳宮辦理，今年因疫情影響，獎助學金頒發延至下半年，並為配合防疫政策降低群聚風險，獎助學金辦理小組決議改為派員於重陽節（天上聖母飛昇紀念日）前夕10月19日，至8所國小頒發獎助學金。
后厝龍鳳宮表示，往年辦理獎助學金後，陸續有家長會至宮裡表達感謝之意，受獎家庭表示會把獎助學金用做繳納學費，購置參考書、添購文具等等用途，今年更有一所學校的學童自動發起寫感謝狀的行動，每人一張感謝狀，感謝龍鳳宮。
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