竹蓮人行地下道整建 設置步行小廣場

新竹市竹蓮人行地下道連接中華路二段與竹蓮寺，是行人來往新竹火車站前後站要道，但地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，新竹市長林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建，預計明年3月完工，屆時地下道將全線改為LED燈照明，更貼心設置菜籃車、自行車牽引道，出入口也將打造人行道鋪面與小型步行廣場，友善步行環境再提升。

竹蓮人行地下道全長約100公尺，連接的中華路是火車站站前主要道路，周遭有竹蓮市場、竹蓮寺等生活圈，來往前後站除每日的菜籃族，還有遊客、信眾。

林智堅指出，他主張以設計力導入公共工程，積極改善市容景觀，近年推動步行城市計畫，改善全市人行動線與空間，竹蓮人行地下道改善工程同樣以使用者需求為首要考量，除改善排水設施、管線外露與牆面滲水問題，也增加人行空間，讓動線更加順暢。

工務處指出，工程將全面改善地下道硬體設施，包括牆面結構修補、更新照明設備、且鋪設止滑地磚，改善過去壁癌、牆面破損、燈光昏暗等弊病；中華路出入口將設置小型步行廣場與入口意象，竹蓮街出入口也增加人行道鋪面，讓地下道整體步行環境大幅提升。