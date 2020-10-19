竹蓮人行地下道整建 設置步行小廣場
新竹市竹蓮人行地下道連接中華路二段與竹蓮寺，是行人來往新竹火車站前後站要道，但地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，新竹市長林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建，預計明年3月完工，屆時地下道將全線改為LED燈照明，更貼心設置菜籃車、自行車牽引道，出入口也將打造人行道鋪面與小型步行廣場，友善步行環境再提升。
竹蓮人行地下道全長約100公尺，連接的中華路是火車站站前主要道路，周遭有竹蓮市場、竹蓮寺等生活圈，來往前後站除每日的菜籃族，還有遊客、信眾。
林智堅指出，他主張以設計力導入公共工程，積極改善市容景觀，近年推動步行城市計畫，改善全市人行動線與空間，竹蓮人行地下道改善工程同樣以使用者需求為首要考量，除改善排水設施、管線外露與牆面滲水問題，也增加人行空間，讓動線更加順暢。
工務處指出，工程將全面改善地下道硬體設施，包括牆面結構修補、更新照明設備、且鋪設止滑地磚，改善過去壁癌、牆面破損、燈光昏暗等弊病；中華路出入口將設置小型步行廣場與入口意象，竹蓮街出入口也增加人行道鋪面，讓地下道整體步行環境大幅提升。
工務處表示，新竹轉運站到新竹火車站的地下道經改善工程後，明亮舒適的通行空間曾被評為「最美鐵路地下道」，竹蓮街地下道由相同設計單位規畫，以利整體市容、一致性。竹蓮人行地下道施工期間請行人依動線導引標誌行走，主要替代道路西大路人行地下道，封閉期間在周邊通行道路有設置導引牌。
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