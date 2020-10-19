快訊

評／當幼教體系強迫「透明」，我們會看見什麼？

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

竹蓮人行地下道整建 設置步行小廣場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供
林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供

新竹市竹蓮人行地下道連接中華路二段與竹蓮寺，是行人來往新竹火車站前後站要道，但地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，新竹市長林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建，預計明年3月完工，屆時地下道將全線改為LED燈照明，更貼心設置菜籃車、自行車牽引道，出入口也將打造人行道鋪面與小型步行廣場，友善步行環境再提升。

竹蓮人行地下道全長約100公尺，連接的中華路是火車站站前主要道路，周遭有竹蓮市場、竹蓮寺等生活圈，來往前後站除每日的菜籃族，還有遊客、信眾。

林智堅指出，他主張以設計力導入公共工程，積極改善市容景觀，近年推動步行城市計畫，改善全市人行動線與空間，竹蓮人行地下道改善工程同樣以使用者需求為首要考量，除改善排水設施、管線外露與牆面滲水問題，也增加人行空間，讓動線更加順暢。

工務處指出，工程將全面改善地下道硬體設施，包括牆面結構修補、更新照明設備、且鋪設止滑地磚，改善過去壁癌、牆面破損、燈光昏暗等弊病；中華路出入口將設置小型步行廣場與入口意象，竹蓮街出入口也增加人行道鋪面，讓地下道整體步行環境大幅提升。

工務處表示，新竹轉運站到新竹火車站的地下道經改善工程後，明亮舒適的通行空間曾被評為「最美鐵路地下道」，竹蓮街地下道由相同設計單位規畫，以利整體市容、一致性。竹蓮人行地下道施工期間請行人依動線導引標誌行走，主要替代道路西大路人行地下道，封閉期間在周邊通行道路有設置導引牌。

林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供
林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供
林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供
林智堅今宣布投入約1000萬元經費整建竹蓮人行地下道，預計明年3月完工。完工示意圖／新竹市政府提供
竹蓮人行地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊。圖／新竹市政府提供
竹蓮人行地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊。圖／新竹市政府提供

人行道 新竹 火車站

延伸閱讀

明湖宮活動中心揭牌 共創香山地區休閒農業新生活

竹市第一階段限水 林智堅召開水情應變會議

重陽節將至 林智堅拜訪百歲人瑞張林寶聽「為善最樂」

新竹市護城河水質改善 林智堅邀民眾漫步河畔

相關新聞

2隻擱淺瓜頭鯨生命跡象穩定 後送崎頂臨時站照護

新北市林口下福沙灘前天被發現有2隻瓜頭鯨擱淺，在新北市政府動保處、中華鯨豚協會及海巡人員協助下，送往野柳海洋世界緊急救置...

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

苗栗市民代表會主席邱炳光因病，昨天晚間在彰化市老家安詳過世，享壽67歲。他與父親前苗栗市長邱源忠、胞兄前苗栗市長邱炳坤，...

港南運河水質淨化 明年完工

新竹市政府推動港南風景區水質淨化、河道疏通，將港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水勝地，預定明年底完工，可提供民眾常態性多...

和泰萬人淨灘 1寶特瓶捐10元

和泰TOYOTA集團昨天舉辦淨灘減塑全台總動員，發動1萬多人前往桃園市觀音區濱海遊戲區沿岸撿拾垃圾、廢棄寶特瓶，市長鄭文...

八德二號社宅 今天起開放申請

桃園市八德二號社會住宅今起至10月30日開放申請，因粥少僧多，民眾抱怨「中籤好像中樂透，應增加供給面」，已入住其他社宅的...

新埔94歲翁 捐地蓋社區中心

為慶祝九九重陽節，新竹縣政府昨天舉行重陽敬老表揚活動，由縣長楊文科及議長張鎮榮致贈獎牌與獎品給13對夫婦鑽石婚楷模、13...

疫情難出國改遊太空 桃園國際風箏節外星人夯親子樂

2020桃園國際風箏節昨天、今天在大溪區中庄調整池景觀土丘飄揚，雖然今天閉幕，天空不時飄著細雨，但是到了下午遊客不減反增...

94歲陳保深捐地蓋社區活動中心 獲表揚敬老楷模

為慶祝九九重陽節，新竹縣政府今天舉行重陽敬老表揚活動，由縣長楊文科及議長張鎮榮致贈獎牌與獎品給13對夫婦鑽石婚楷模、13...

Pushbike小騎士港南飆風 大小Bike騎港南連玩兩周

「2020大小Bike騎港南」本周末在新竹港南運河公園熱鬧登場，活動規畫孩童不同主題pushbike體驗、南寮和香山雙路...

苗栗苑裡保肝大作戰 醫院加碼100萬元肝篩送1公斤白米

衛生福利部國家消除C肝辦公室前年公告列為最高第7級風險的苗栗縣苑裡鎮，縣府衛生局、苑裡李綜合醫院及肝病防治學術基金會啟動...

「芋你相柿」芋頭控照過來 好料在公館鄉

秋天時節，苗栗縣公館鄉特產檳榔心芋、牛心柿子正值產季，公館鄉農會10月24日在公館鄉苗栗特色館舉行，「秋天在公館 芋你相...

桃市社宅管理遭怨太軍事化 住發處：對觀感有所提升

桃園市政府確定要新建25處社會住宅，預計可提供8000多戶，目前竣工的有中路二號和八德一號社宅，其中中路二號社宅住戶已入...

熱門新聞

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

彰化環保局處理大型垃圾統一收費 鄉鎮清潔隊在觀望

彰化廢木家具重生 校園實木課桌椅好夯

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

國10延伸六龜環評案過關 新寮里長：不排除抗爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。