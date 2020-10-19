2隻擱淺瓜頭鯨生命跡象穩定 後送崎頂臨時站照護

新北市林口下福沙灘前天被發現有2隻瓜頭鯨擱淺，在新北市政府動保處、中華鯨豚協會及海巡人員協助下，送往野柳海洋世界緊急救置，在該公司飼育員照護，生命跡象已逐漸穩定，為提供較大復原空間，昨晚轉送海保署苗栗竹南崎頂鯨豚臨時站，由中華鯨豚協會接續照護。

新北市動保處指出，2隻成齡瓜頭鯨疑似因呼吸道感染擱淺沙灘，分別為一公一母鯨，疑似為母帶子，經野柳海洋世界徹夜照顧，生命跡象在昨天已呈現穩定，不時發出叫聲，由於2隻鯨豚仍很虛弱，亟需更多人力協助，動保處與鯨豚協會協商後，決定後送到苗栗竹南崎頂鯨豚臨時站。

竹南崎頂臨時站設有4米*12米方池及6米*6米圓池，可以提供較大活動空間，後續由鯨豚協會接續照護。

瓜頭鯨有尖瓜狀腦袋，因此得名，一般會提防船隻靠近，在受到驚嚇時也會快速遊走，這2隻因身體機能不佳，後續仍需持續照料。

動保處表示，無論假日與否都有值班及外勤人員進行動物救援任務，民眾如發現受難野生動物，甚至是擱淺或迷航鯨豚、海龜等，都可撥打1999專線電話通報動保處處理。