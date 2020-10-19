苗栗市代會主席邱炳光病逝 地方震驚不捨

苗栗市民代表會主席邱炳光因肺腺癌病逝於彰化家中，享壽65歲，地方人士都感到震驚與不捨；苗栗縣政府民政處今天指出，市代會主席遺缺將由補選產生或副主席代理。

前苗栗市長邱炳坤是邱炳光胞兄，18日透過臉書表示，「邱炳光於下午6時45分於彰化市自宅逝世，感謝聞訊趕往見最後一面的苗栗市長邱鎮軍、代表呂文松及各位好友」，強調「出殯告別日期未定，當再擇日告知諸位親朋好友」，感謝大家對邱家的關心。

苗栗市長邱鎮軍今天指出，昨天中午接獲噩耗，立即推掉所有行程，飛奔南下，因為擔任市長2年多來，面臨無數施政困難與瓶頸，邱炳光總是不辭辛勞協助一步步突破，並讓苗栗市府會合作無間，如今美好的願景即將實現，老天卻把「光哥」帶離大家身邊，心情的沉痛實在難以言宣。

邱炳光出身苗栗政治世家，不過年輕時就前往彰化市經營汽車教練場，直到哥哥邱炳坤上一屆競選連任苗栗市長，邱炳光也回到家鄉參選苗栗市民代表，以當屆最高票當選市民代表，這一屆再次連任成功，並獲得其他市民代表支持，成為代表會主席。

苗栗縣政府民政處指出，依地方制度法規定，代表會主席因病去世，其所遺任期間不足2年，且缺額未達總名額1/2，代表名額將不予遞補或補選，不過代表會主席一職，將由苗栗市代表會自行決定，可由補選產生或副主席代理。