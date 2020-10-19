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邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市民代表會主席邱炳光因病，昨天晚間在彰化市老家安詳過世，享壽67歲。圖／本報資料照片
苗栗市民代表會主席邱炳光因病，昨天晚間在彰化市老家安詳過世，享壽67歲。圖／本報資料照片

苗栗市民代表會主席邱炳光因病，昨天晚間在彰化市老家安詳過世，享壽67歲。他與父親前苗栗市長邱源忠、胞兄前苗栗市長邱炳坤，父子3人活躍苗栗政壇超過30年，傳為地方佳話，他為人隨和，問政有風骨，遽逝讓人不捨與懷念。

邱炳光連任2屆市民代表，上屆市民代表會副主席選舉同票抽籤飲恨，這屆更上一層樓當選主席，他2年前就發現肺腺癌，他一邊接受治療，抱病為民服務及問政不停歇，足跡遍及苗栗市各個角落，3天前他感到不舒服，到台中榮民總醫院住院治療，昨天病情突然惡化，他生前囑咐家人不氣切搶救，晚間6點45分回到彰化市老家安詳過世，享壽67歲，奠禮日期尚未選定

邱炳光的父親邱源忠生前曾擔任市民代表會主席、苗栗市長，胞兄邱炳坤曾擔任縣議員、苗栗市長，邱源忠、邱炳坤前後擔任6屆苗栗市長，邱炳光上屆4年擔任代表期間，同時間邱炳坤擔任市長，父子3人共同為苗栗縣地方政壇，寫下了傳奇篇章。

苗栗市民代表會16席代表，主席、副主席之爭向來激烈，邱炳光過世，沒有遞補或補選問題，主席遺缺傳出有意競爭者包括現任副主席楊喬安、前副主席王封台、前主席呂文松等人，後續發展也備受政壇注目。

邱炳坤 榮民

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