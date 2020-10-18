他們大同國小畢業50年開同學會 辦音樂會感念師恩
苗栗市大同國小第25屆校友120多人，畢業50年後今天回到母校辦理同學會，別開生面音樂會，再次「起立、敬禮、老師好、同學好」，並捐贈母校校務發展教育培育基金，他們兒時回憶浮現腦海，並充滿飲水思源的氛圍。
大同國小第25屆有8個班，同學會會長黃慶瑄、副會長何三妹（何紹禎）與姚振文、執行長羅志明，並成立12個工作，今年3月起籌辦，找到120多名校友，及5名年近90歲當時老師徐郁妹、徐文曜等人參加今天同學會，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及苗栗市長邱鎮軍等人都到場致意。
校友走在大同國小校園巡禮，童年回憶浮現海，後龍國中退休校長熊孺卿說，50多年前老師當時曾教導並規定上下學排路隊，檢查隨身攜帶手帕、衛生紙，課間聽聞鐘聲原地立正等不勝枚舉，後來回想在在都是師長用心良苦，要求敦品勵學，養成愛整潔、守秩序，有禮貌、勤學習的習慣，格外讓人感念師恩。
今天感恩音樂會以2首兒歌開場，並安排懷舊樂團演出，同時發起捐贈母校校務發展教育培育基金拋磚引玉，接著餐敘並合照留念，依依不捨互道下次同學會再見。
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