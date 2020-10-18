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影／桃林鐵路路廊城市綠帶 10.3K北桃園騎車健走人氣旺

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃林鐵路綠色廊道的民光東路、三元街段田園風光。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道的民光東路、三元街段田園風光。圖／捷工局提供

桃園市超過60年的桃林鐵路，過去曾是老一輩桃園人記憶的運煤線，15年前更是桃園上班、學生通勤族列車，市府打造10.3公里的桃林鐵路自行車、步道路廊開放，每逢周休假日或連假，每天吸引老少市民1、2千人騎自行車、走路休閒運動，成為橫跨龜山、桃園、蘆竹市區最佳的休憩、運動綠色廊道。

市政府捷運工程局今天下午表示，桃林鐵路最早是運煤台鐵林口線，從桃園火車站經龜山、桃園、蘆竹到林口電廠，後來變身市區通勤小火車，許多桃園人或愛情故事緣起的記憶，桃園升格後，為有效利用桃林鐵路廊帶，2年來展開桃林鐵路路廊活化，今年9月完工開放，成為北桃園市區難得綠色休閒路廊。

為讓民眾認識桃林廊路歷史，市府沿線設有解說牌，重要節點有俏皮可愛花仙子公仔，可供拍照打卡，串連住宅、學校、公園、商圈和南崁溪自行車道、虎頭山風景區、羊稠坑與五酒桶山景點。其中桃區民光東路、三元街段，採抿石子工法及瀝青鋪設蓄光石，白天吸收光能、夜間釋放藍綠光能的星光大道，有如梵谷筆下絢爛星空，為夜間人氣景點。

捷工局說，從台鐵桃園站下車後，步行到萬壽路3段245號的桃園軌道願景館，是早年台鐵的「桃園七號倉庫」改造，館內願景館內容豐富，館外展示全台第一具退役實體潛盾機及復刻版桃園舊火車站月台，最佳親子旅遊景點及拍照打卡熱點。離開願景館後，可借輛YouBike上路，可自萬壽路3段起，一路暢遊桃林鐵馬道，來一趟大自然森林浴，從桃園假日花市旁南崁溪橋轉進虎頭山風景區，或由民光東路接大有梯田生態公園。

民眾採取桃林鐵路鐵馬小旅行或健行，若行經桃園區大興路的灶腳小館，以客家、四川菜美食著稱，是網友推薦的美食名店，老闆娘歡迎民眾來打牙祭。若想來杯咖啡或甜點提神，可走進隱身龜山區忠孝街56巷內Mano慢作咖啡館，為最近網紅網美力推文青去處。

桃園市桃林鐵路綠色廊道中油廠附近大坑路中油大門的綠色道路。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道中油廠附近大坑路中油大門的綠色道路。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道的民光東路星光大道，夜間散發藍綠螢光。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道的民光東路星光大道，夜間散發藍綠螢光。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道的南美橋景觀特別。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道的南美橋景觀特別。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道重要節點有俏皮可愛花仙子公仔可供拍照打卡。圖／捷工局提供
桃園市桃林鐵路綠色廊道重要節點有俏皮可愛花仙子公仔可供拍照打卡。圖／捷工局提供

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