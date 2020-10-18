影／桃林鐵路路廊城市綠帶 10.3K北桃園騎車健走人氣旺

桃園市超過60年的桃林鐵路，過去曾是老一輩桃園人記憶的運煤線，15年前更是桃園上班、學生通勤族列車，市府打造10.3公里的桃林鐵路自行車、步道路廊開放，每逢周休假日或連假，每天吸引老少市民1、2千人騎自行車、走路休閒運動，成為橫跨龜山、桃園、蘆竹市區最佳的休憩、運動綠色廊道。

市政府捷運工程局今天下午表示，桃林鐵路最早是運煤台鐵林口線，從桃園火車站經龜山、桃園、蘆竹到林口電廠，後來變身市區通勤小火車，許多桃園人或愛情故事緣起的記憶，桃園升格後，為有效利用桃林鐵路廊帶，2年來展開桃林鐵路路廊活化，今年9月完工開放，成為北桃園市區難得綠色休閒路廊。

為讓民眾認識桃林廊路歷史，市府沿線設有解說牌，重要節點有俏皮可愛花仙子公仔，可供拍照打卡，串連住宅、學校、公園、商圈和南崁溪自行車道、虎頭山風景區、羊稠坑與五酒桶山景點。其中桃區民光東路、三元街段，採抿石子工法及瀝青鋪設蓄光石，白天吸收光能、夜間釋放藍綠光能的星光大道，有如梵谷筆下絢爛星空，為夜間人氣景點。

捷工局說，從台鐵桃園站下車後，步行到萬壽路3段245號的桃園軌道願景館，是早年台鐵的「桃園七號倉庫」改造，館內願景館內容豐富，館外展示全台第一具退役實體潛盾機及復刻版桃園舊火車站月台，最佳親子旅遊景點及拍照打卡熱點。離開願景館後，可借輛YouBike上路，可自萬壽路3段起，一路暢遊桃林鐵馬道，來一趟大自然森林浴，從桃園假日花市旁南崁溪橋轉進虎頭山風景區，或由民光東路接大有梯田生態公園。