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疫情難出國改遊太空 桃園國際風箏節外星人夯親子樂

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小朋友喜歡和外星人合照。記者鄭國樑／攝影
小朋友喜歡和外星人合照。記者鄭國樑／攝影

2020桃園國際風箏節昨天、今天在大溪區中庄調整池景觀土丘飄揚，雖然今天閉幕，天空不時飄著細雨，但是到了下午遊客不減反增，工作人員觀察今年參觀的小朋友明顯比過去兩屆多許多，放眼望去，到處都有親子一起仰頭、比手、驚呼讚嘆欣賞外星人、女巫各式風箏的畫面。

桃園市政府觀光旅遊局表示，風箏節活動兩天共湧入6萬人次，今年的特色是施放外星人、太空船、飛碟、UFO、降落傘，還有小朋友喜愛的動漫，像星際寶貝的史迪奇和安琪等，各式各樣繽紛風箏在空中盤旋，不少人準備好野餐墊一邊欣賞一邊享受自己準備的輕食，享受視覺、心靈宴饗的假日。

從龜山來的高先生高太太一家人， 第一次參與風箏節活動， 他們說雖然美中不足天空下著毛毛雨， 但仍然看到滿滿的風箏，覺得玩的很開心。高先生說他最喜歡防疫英雄氣囊風箏， 高太太覺得巫婆造型風箏很特別。

今年特技風箏表演，更是參展團體首次公開的太空奇航特技風箏，在大溪中庄天空 上演太空奇航，造型與操作技術都活動觀眾熱情掌聲。

今天是桃園國際風箏節第二天也是閉幕日，雖然下著毛毛細雨，不過3級風最適合放風箏，而且民眾的熱情不減，觀旅局今年在會場外圍規畫出1600多個停車位，還有接駁車，成功讓進會場的動線更順暢，也讓遊客更加期待明年的桃園國際風箏節。

桃園國際風箏節場地空曠，人潮雖然不斷，主辦單位精心規畫動線，不至於人擠人。記者鄭國樑／攝影
桃園國際風箏節場地空曠，人潮雖然不斷，主辦單位精心規畫動線，不至於人擠人。記者鄭國樑／攝影
不少遊客喜歡女巫造型的風箏，很有萬聖節的味道。記者鄭國樑／攝影
不少遊客喜歡女巫造型的風箏，很有萬聖節的味道。記者鄭國樑／攝影
有的家庭準備好野餐墊，欣賞風箏更享受。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
有的家庭準備好野餐墊，欣賞風箏更享受。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
高先生一家很享受桃園國際風箏節。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
高先生一家很享受桃園國際風箏節。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
防疫英雄很受歡迎。記者鄭國樑／攝影
防疫英雄很受歡迎。記者鄭國樑／攝影

風箏節 太空 外星人

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