疫情難出國改遊太空 桃園國際風箏節外星人夯親子樂

2020桃園國際風箏節昨天、今天在大溪區中庄調整池景觀土丘飄揚，雖然今天閉幕，天空不時飄著細雨，但是到了下午遊客不減反增，工作人員觀察今年參觀的小朋友明顯比過去兩屆多許多，放眼望去，到處都有親子一起仰頭、比手、驚呼讚嘆欣賞外星人、女巫各式風箏的畫面。

桃園市政府觀光旅遊局表示，風箏節活動兩天共湧入6萬人次，今年的特色是施放外星人、太空船、飛碟、UFO、降落傘，還有小朋友喜愛的動漫，像星際寶貝的史迪奇和安琪等，各式各樣繽紛風箏在空中盤旋，不少人準備好野餐墊一邊欣賞一邊享受自己準備的輕食，享受視覺、心靈宴饗的假日。

從龜山來的高先生高太太一家人， 第一次參與風箏節活動， 他們說雖然美中不足天空下著毛毛雨， 但仍然看到滿滿的風箏，覺得玩的很開心。高先生說他最喜歡防疫英雄氣囊風箏， 高太太覺得巫婆造型風箏很特別。

今年特技風箏表演，更是參展團體首次公開的太空奇航特技風箏，在大溪中庄天空 上演太空奇航，造型與操作技術都活動觀眾熱情掌聲。