94歲陳保深捐地蓋社區活動中心 獲表揚敬老楷模

為慶祝九九重陽節，新竹縣政府今天舉行重陽敬老表揚活動，由縣長楊文科及議長張鎮榮致贈獎牌與獎品給13對夫婦鑽石婚楷模、13名模範老人及敬老楷模12名。其中，94歲的陳保深熱心公益，捐地讓地方蓋社區中心，長照、行動醫療等服務可進駐，獲推薦敬老楷模。

楊文科表示，他相當重視老人照顧，上任後不僅恢復敬老福利津貼每個月3000元，且今年起老人健檢的服務對象也自70歲下修至65歲，縣府也將繼續擴充社區照顧關懷據點，積極推展完整長照2.0服務網，提供居家服務、日間照顧、專業服務、輔具及無障礙環境改善、喘息服務、交通接送、巷弄長照站、文化健康站等多元服務，協助分擔照顧者壓力。

社會處表示，此次接受表揚的13對鑽石婚楷模中，婚齡最長的為劉守端、劉李玉英夫婦，結縭走過72個年頭，育有三男三女，個個皆有美滿家庭，夫妻2人對地方及社區的活動也非常熱心，過去興建社區活動中心、後期增建廚房，都是2人號召社區民眾出錢出力，對社區任何活動也常提出建言，希望社區發展越來越好。

敬老楷模中最年長的是住在新埔鎮的94歲陳保深，為了地方發展，陳保深捐地興建社區活動中心，讓教育學習、長照C據點、伯公照護站、行動醫療診所等服務得以進駐活動中心，鹿鳴里的里民也感謝陳保深的善舉，讓大家能享受這些服務。