聽新聞
test
0:00 / 0:00
94歲陳保深捐地蓋社區活動中心 獲表揚敬老楷模
為慶祝九九重陽節，新竹縣政府今天舉行重陽敬老表揚活動，由縣長楊文科及議長張鎮榮致贈獎牌與獎品給13對夫婦鑽石婚楷模、13名模範老人及敬老楷模12名。其中，94歲的陳保深熱心公益，捐地讓地方蓋社區中心，長照、行動醫療等服務可進駐，獲推薦敬老楷模。
楊文科表示，他相當重視老人照顧，上任後不僅恢復敬老福利津貼每個月3000元，且今年起老人健檢的服務對象也自70歲下修至65歲，縣府也將繼續擴充社區照顧關懷據點，積極推展完整長照2.0服務網，提供居家服務、日間照顧、專業服務、輔具及無障礙環境改善、喘息服務、交通接送、巷弄長照站、文化健康站等多元服務，協助分擔照顧者壓力。
社會處表示，此次接受表揚的13對鑽石婚楷模中，婚齡最長的為劉守端、劉李玉英夫婦，結縭走過72個年頭，育有三男三女，個個皆有美滿家庭，夫妻2人對地方及社區的活動也非常熱心，過去興建社區活動中心、後期增建廚房，都是2人號召社區民眾出錢出力，對社區任何活動也常提出建言，希望社區發展越來越好。
敬老楷模中最年長的是住在新埔鎮的94歲陳保深，為了地方發展，陳保深捐地興建社區活動中心，讓教育學習、長照C據點、伯公照護站、行動醫療診所等服務得以進駐活動中心，鹿鳴里的里民也感謝陳保深的善舉，讓大家能享受這些服務。
除今天舉辦表揚活動，楊文科從14日起也陸續前往13鄉鎮百歲人瑞家中祝賀，並致贈敬老禮品、敬老狀，祝福長輩佳節愉快，健康久久。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言