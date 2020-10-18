蔡英文總統參觀台灣國際農業機械與資材展 肯定成果
蔡英文總統今天下午到桃園市參觀「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」，不到一小時先後參觀3家台灣自製的農業機械，並與台灣農機公會理監事合影，總統也參觀農委會桃園農業改良場研發成果，肯定改良場設計的可變行株距小葉菜移植機，技術轉移嘉惠農民。
台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，地點在高鐵桃園站站前廣場，是表現台灣智慧農業新實力的大展，蔡英文利用展出最後２天的假日到場參觀，並為所有參展廠商打氣。
桃園市政府表示，這是市府與台灣農機工業同業公會共同主辦，將亞洲最大農機展首度移師至桃園舉行，展場占地約10公頃規畫800多個攤位，除了展出美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，還有台灣品牌尤其在農機設計及製造上展現輕量化、智慧化、友善化及女力化等特色。展出期間也有農糧署旗鑑計畫成果發表會，展示30項科技農業計畫亮點成果，盼為農民帶來更多收益及訂單，同時推廣桃園小而強的農業特色，展現台灣精緻農業、智慧農業的新實力。
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