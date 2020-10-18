蔡英文總統參觀台灣國際農業機械與資材展 肯定成果

蔡英文總統今天下午到桃園市參觀「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」，不到一小時先後參觀3家台灣自製的農業機械，並與台灣農機公會理監事合影，總統也參觀農委會桃園農業改良場研發成果，肯定改良場設計的可變行株距小葉菜移植機，技術轉移嘉惠農民。

台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，地點在高鐵桃園站站前廣場，是表現台灣智慧農業新實力的大展，蔡英文利用展出最後２天的假日到場參觀，並為所有參展廠商打氣。