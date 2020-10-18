疫情趨緩但不能鬆懈 桃療舉辦防疫影片競賽

新冠肺炎國際疫情尚未停歇，台灣也陸續有新冠肺炎確診境外移入個案，不過國內疫情趨緩，陸續出現報復性旅遊，衛生福利部桃園療養院特別舉辦「樂活防疫新生活影片競賽」，讓醫護人員透過拍攝影片，記取防疫新生活的重要性。

桃園療養院長邱献章指出，國內疫情緩和，風景區人潮絡繹不絕、封街烤肉等，發現戴口罩的民眾人數逐漸變少，也未保持社交距離，有鑑於此，為抱持院內醫護同仁對防疫不可掉以輕心，特別舉辦該次活動。

樂活防疫新生活影片競賽由桃園療養院感控防疫小組辦理，透過員工拍攝影片過程，記取防疫新生活的重要性，將防疫措施內化於生活中，參賽隊伍各個使出渾身解數。

桃療表示，擁有防疫實戰經驗護理科，以疾管署防疫新生活指引為腳本，結合永豐高中志工學生，以自彈自唱方式，強化勤洗手、戴口罩及保持社交距離如何落實於生活中，獲得第一名。

另外，有其他科室結合Rap創作，向民眾仔細講解洗手步驟、維持日常運動及加強環境消毒，令人印象深刻，每個參賽隊伍都展現出防疫新生活重點，後續將競賽影片放置於教育訓練平台宣導及提醒同仁。