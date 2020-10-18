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桃園八德區重陽敬老及長青楷模 今表揚98位

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為推廣敬老崇孝美德，桃園市八德區公所今天舉行109年重陽敬老及長青楷模表揚活動，總計有98位富有人生經歷，並樂於推廣的民眾入選為楷模。圖／八德區公所提供
為推廣敬老崇孝美德，桃園市八德區公所今天舉行109年重陽敬老及長青楷模表揚活動，總計有98位富有人生經歷，並樂於推廣的民眾入選為楷模。圖／八德區公所提供

為推廣敬老崇孝美德，桃園市八德區公所今天舉行109年重陽敬老及長青楷模表揚活動，總計有98位富有人生經歷，並樂於助人的民眾入選為楷模。

八德區長邱瑞朝表示，這次長青楷模與敬老楷模獎各有49位，每位楷模都值得尊敬、都是學習的榜樣，今天特意舉行表揚活動，以此獻上最高的敬意。

長青楷模中，居住在高城里的徐文龍，雖已高齡80歲，但仍退而不休的擔任巡守隊長及各單位志工，非常熱於助人；大同里的林金鳳，早期從馬祖過來從此定居於桃園八德，積極推展馬祖文化及特色美食，平日慷慨捐贈白米或金錢援助同鄉人。

林金鳳40年前從馬祖到台灣來，早年與先夫白手起家創立糕餅店，生產馬祖名產繼光餅、麻花、馬祖酥、笑蓉酥等特產，將馬祖在地美食滋味發揚光大，促進美食文化交流，做生意時遇有鄰里或馬祖人三餐不繼，慷慨捐贈白米或金錢援助，同時提供弱勢家庭資源回收物品，更積極參與公益活動不遺餘力。

敬老楷模中，從自身家庭出發，侍奉高齡父母無怨無悔，擴及到照顧鄰里、長期奉獻於社會公益的楷模更不在少數，如瑞祥里的吳明英，多次救治鄰里的單身榮民性命，並在醫院照顧至返家；茄明里黃鈺棋則是長期捐助弱勢長輩，更於擔任愛心義剪協會的理事長任內，每年辦理「重陽敬老 關懷弱勢」捐贈活動，並帶領會員至各機構進行義剪服務。

重陽節 公益活動 弱勢家庭

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