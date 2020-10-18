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Pushbike小騎士港南飆風 大小Bike騎港南連玩兩周
「2020大小Bike騎港南」本周末在新竹港南運河公園熱鬧登場，活動規畫孩童不同主題pushbike體驗、南寮和香山雙路線自行車遊程，還有好食光市集及不定點街頭藝人SHOW，2天吸引約500組大小朋友High翻港南。
從香山帶孫女來參加pushbike體驗的林先生說，家中孫女已有兩台pushbike，平常都在天后宮廣場遊玩，媳婦知道活動消息後透過網路報名，特別要他帶孫女來，活動安排孩童認識各種交通標誌，辦的非常用心。
城銷處長顏章聖表示，市府將港南運河公園打造成親子遊玩新據點，有專門為小朋友滑步車設計的交通公園，園內還設有共融式遊具，滿足所有兒童的遊戲需求，港南運河公園優質的環境不僅能讓孩子玩樂放電，更是自行車道重要的中繼站。
在此可欣賞海岸美景，還可在全新竹最優質的Pushbike賽道飆風。市府搭配交通部觀光局推動的安心旅遊補助，特別安排連續2個周末辦理適合親子的活動，邀請大家來竹市2天1夜的遊程，1天到海邊騎單車、1天遊市區，感受新竹市不同的風情。
顏章聖表示，「Push Bike體驗活動」透過一連串闖關遊戲設計及專業講師教學，訓練孩童正確騎自行車方式，體驗完可獲得Push Bike周邊好禮。
活動還有24、 25日2場，除了17公里海岸單車樂活之旅「南寮線」及「香山線」兩條輕鬆騎乘的自行車路線外，「Push Bike體驗活動將」於24日則推出小型障礙體驗，25日則有進階挑戰自我的2-6歲分齡趣味競賽，現場還有在地海岸乾杯樂團、不定點氣球達人、夢幻泡泡等街頭表演、胖卡攤販市集，活動現場完成指定打卡任務，兌換限量50元市集抵用劵，有吃有玩超好康。
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