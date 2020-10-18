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苗栗苑裡保肝大作戰 醫院加碼100萬元肝篩送1公斤白米

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮保肝大作戰，李綜合醫院董事長李順安前天宣布加碼100萬元，符合條件鎮民免費篩檢還送白米。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡鎮保肝大作戰，李綜合醫院董事長李順安前天宣布加碼100萬元，符合條件鎮民免費篩檢還送白米。圖／苑裡李綜合醫院提供

衛生福利部國家消除C肝辦公室前年公告列為最高第7級風險的苗栗縣苑裡鎮，縣府衛生局、苑裡李綜合醫院及肝病防治學術基金會啟動一連串保肝大作戰，李綜合董事長李順安前天宣布加碼100萬元，鼓勵鎮民踴躍接受C肝篩檢，早日從全台平地C肝盛行率第一除名。

李順安是苑裡在地人，也是醫者創辦李綜合醫院，他認為守護苑裡鎮鄉親健康責無旁貸，前天成立宣布加碼100萬元，提供1000名50歲以上苑裡鎮民免費C肝篩檢，無論是到社區或醫院篩檢完，贈送1公斤白米，協助及早發現 、及早接受治療，李綜合醫院工作人員並做好準備。

「只要有10人以上，也可以到里、鄰長，甚或土地公廟都可以抽血篩檢」！李綜合團隊指出，苑裡鎮鄉下型地方，住家相當分散，民眾要到醫院或集中大規模篩檢，難度相對較高，因此量身打造，不用健保卡，抽血就可以篩檢，如果檢驗出異常，醫院也會有專責個案管理師服務。

苗栗縣政府衛生局2010年起3年動用3000萬元，推動B、C型肝炎免費篩檢計畫，共篩檢7萬2000多筆，1萬4000多筆陽性反應，也是全台唯一有肝炎盛行率大規模調查縣市，但當時治肝用藥干擾素昂貴，後續追蹤率完治率低，2016年起政府有條件開放給付肝炎用藥給付，衛生局、肝基會及醫療院所啟動保肝、護肝行動。

苑裡鎮C肝陽性率11.2%，9個里20%以上，國家消除C肝辦公室納入C肝風險層級最高第7級，被列為重點，李綜合去年成立保肝全壘打醫療照護旗艦團隊，去年完治188 人，今年到7月篩檢約4500人，治療225人，完治148人，李順安宣布100萬元再加碼，方便並鼓勵鄉親踴躍肝篩。

苗栗縣苑裡鎮保肝大作戰，李綜合醫院董事長李順安前天宣布加碼100萬元，符合條件鎮民免費篩檢還送白米。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡鎮保肝大作戰，李綜合醫院董事長李順安前天宣布加碼100萬元，符合條件鎮民免費篩檢還送白米。圖／苑裡李綜合醫院提供

肝炎 C肝 苗栗縣 衛生局

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