「芋你相柿」芋頭控照過來 好料在公館鄉

秋天時節，苗栗縣公館鄉特產檳榔心芋、牛心柿子正值產季，公館鄉農會10月24日在公館鄉苗栗特色館舉行，「秋天在公館 芋你相柿」芋頭評鑑暨芋頭柿子饗宴活動，業者搭配推出芋頭、柿子特色料理，鄉農會歡迎民眾秋遊公館鄉地產、地食。

芋頭評鑑暨芋頭柿子饗宴活動24日上午8時半到下午5時舉行，規畫芋頭評鑑比賽，及歌舞、才藝等表演，上午10時半到10時40分、下午2時50分到3時，分別有限時、限量芋頭米粉、客家芋頭粄免費品嘗，鄉農會請來在地田媽媽巧軒老闆「阿強師」徐治強代言，分享芋柿特色料理。

農會並推薦特色餐廳，包括田媽媽巧軒餐館特色料理香煎芋粄、青炒芋梗、芋頭沙拉、拔絲芋頭、芋頭手捲、芋頭捲，蘭庭農莊花園餐廳芋頭奶凍卷、芋絲糕、芋頭鮮奶酪，茅鄉亭養生紓壓農園香芋排骨、口齒芋香、芋見幸福，本柿餐廳柿子沙拉、柿干雞湯、柿子核桃。