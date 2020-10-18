桃市社宅管理遭怨太軍事化 住發處：對觀感有所提升

桃園市政府確定要新建25處社會住宅，預計可提供8000多戶，目前竣工的有中路二號和八德一號社宅，其中中路二號社宅住戶已入住，社宅管理採取「記點制」，集滿60點就須搬離，市府住宅發展處長莊敬權坦言，不少住戶抱怨太軍事化。

桃園市政府目前確定新建25處社宅，預計提供8000戶，有10處正在施工、已竣工的2處分別為中路二號和八德一號社宅，中路二號提供212戶，中籤率為11％；八德一號提供418戶，中簽率為24%，申請狀況相當踴躍。

僧多粥少讓人抱怨名額太少，莊敬權說，像是中路二號區位好更為搶手，市府的確收到許多抱怨，但新建社會住宅需找土地、評估、設計、建造等，過程繁瑣，有些土地甚至涉及中央機關及軍方，會不斷找土地協談，以增加桃園社宅的數量。

談及社宅管理，日前有入住戶抱怨鄰居生活習慣差，莊敬權表示，社宅採取「記點制」，集滿60點就畢業，像門口放置拖鞋記5點、門口堆放放發臭垃圾記20點，嚴重者如吸毒、破壞消防設備則直接畢業，民眾通報或總幹事通知都會進行記點。

莊敬權說，許多住戶抱怨記點制太軍事化、像在住學校宿舍，最常遇到的狀況是亂丟煙蒂與寵物過於吵鬧，記點時曾遇到住戶直呼「太不近人情」，不過這也是好事，周遭社區剛開始很擔心社宅會髒亂、吵鬧，但落實管理後觀感提升不少。