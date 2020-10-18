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誰是民眾黨下屆基隆市長參選人 謝立功：注意大張合照
台灣民眾黨南桃園服務處今天掛牌，秘書長謝立功、桃園總服務處主任楊弘仁透露11月會在北桃園成立總服務處，兩個服務處沒考量先後特定順序，就是時間對了，然後相關準備完成了就成立。
媒體問謝立功長期深耕基隆，會不會想要把重心轉到桃園，或者是否是會代表民眾黨參選選基隆市長？謝立功強調他個人絕對不是太重要，因為重要的是我們在全台灣各個縣市，都要有據點服務大家，他個人其實真的並不重要。
媒體再問對是否會代表民眾黨參選下屆基隆市長，謝立功賣關子說「大家如果有注意的話，我們在基隆上高速公路，有一塊很大的看板（台灣民眾黨不分區立委邱臣遠和黨主席柯文哲合照），他負責基隆地區」、「很大的合照，我想，那應該有很多想像空間」。
民眾黨中壢服務處主任林昭印表示，南桃園服務處成立以後，會先做好服務再談議員、市長基層選舉。
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