明湖宮活動中心揭牌 共創香山地區休閒農業新生活

清華大學榮譽教授李丁讚結合在地資源，將廢棄幼兒園變成大湖明湖宮活動中心，今邀請新竹市長林智堅揭牌活動中心；林智堅說，未來也將投入資源，將人潮帶進香山，讓香山被更多人看見。

清大與市府合作，以新竹香山區大湖庄為基地，盼結合大湖第六、七鄰結山丘、溼地與海洋的資源，推動以休閒農業體驗旅遊，活絡地方的經濟，盼打造「香山農業大健康園區」。

林智堅表示，他也是香山子弟，故鄉同樣是默默無名小漁村，他很敬佩李丁讚教授秉持對香山熱愛，「退而不休」，以長期計畫盼活化香山。

李丁讚表示，他很感謝大湖庄居民從8歲到88歲都一起投入改造，他們「出力」刷油漆、整修天花板等，還有賀木堂、昌益建設「出錢」協助。他始終認為，「把人帶進來比把東西賣出去」更重要，期盼大湖庄透過各項計畫而活絡。

大湖第六、七鄰總計30多戶大多為蔡姓家族，蔡家大家長蔡木霖曾任菸酒公賣局董事長，退休後，希望能結合家族成員把整個村子變成「有機村」，因此與李丁讚團隊合作，盼把消費端的人力、資源、技術帶到生產端，讓消費者看見農地、河川、海洋、濕地等珍貴的生態資源，讓他們能真正踩在新竹的土地上，與社區居民互動，認同新竹。