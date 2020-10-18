桃園八德2號社宅明起招租354戶 最快明年1月入住

座落於桃園市八德區豐田二路上的八德二號社會住宅，總計提供354戶出租，共分成3種房型，明天即將開放申請，有需求的民眾要把握最後一天，趕緊準備資料。

八德一號社會住宅總戶數418戶，於今年7月開放民眾申請，詢問度非常高，而八德二號社會住宅也位於八德擴大重劃區，鄰近八德區公所、豐德公園、興仁花園夜市及捷運綠線G01站，生活機能方便，明天上午8時開始受理申請。

住宅發展處表示，民眾可備妥相關文件透過網路或親洽桃園市政府住宅發展處送件提出申請，無論是用網路申請或親洽住發處，受理申請期間皆為上班時間，周一至周五上午8時至下午5時，最快明年1月可入住。

社宅招租的申請條件須看仔細，市府住發處指出，須為18歲以上、設籍桃園市滿1年或於桃園市就學或就業，家庭成員於基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅，每人每月平均所得低於5萬3484元，不動產總價值低於540萬元，即符合八德2號社宅申請資格。

八德二號社會住宅總計有354戶出租，分成3種房型，一房型214戶（17坪套房）、二房型106戶（25坪及33坪）、房型三34戶（37坪），採分5級租金制；一房型套房月租5100至7000元、二房型每月租金5700至1萬1800元、三房型月租9300至1萬2700元。