港南運河水質淨化工程動工 打造水陸兩棲親水聖地

新竹市政府爭取中央補助，投入8000多萬元推動港南風景區水質淨化、河道疏通，將港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水聖地。市長林智堅說，該工程以水質改善、生態保護、環境營造為主軸，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，明年底完工後，未來民眾想划獨木舟不用再到新北、宜蘭，竹市就有乾淨安全的水域，提供民眾常態性多元水上活動。

林智堅說，港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹八景之一，周邊海埔新生地歷經多年生態演變，造就多樣且珍貴的生態環境，過去卻因景觀缺乏整理，加上污染嚴重，成為「被路過」、「臭臭」的地方。

林智堅說，他針對港南風景區進行大改造，陸續建立親子交通公園、push bike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等，將港南運河公園打造成夢想的親子樂園。港南運河區水勢平穩，不受風浪影響，非常適合作為獨木舟練習場域，為妥善利用運河，讓民眾從事更多元的水上活動，他成功爭取前瞻水環境計畫經費補助，投入共8725萬元，進行港南運河水質水量優化。

該計畫於今年10月初開工，預計明年完工，未來港南風景區將有安全的獨木舟、輕艇水域，並將串連南寮漁港、看海公園、海天一線及金城湖賞鳥區等鄰近景點，打造屬於竹市的「17公里海岸線之中繼休憩站」，形成新竹人驕傲的微笑水岸。

工務處說明，港南運河原為香山區海濱的農田排水系統，後配合濱海風景區營造，串聯自行車道、引進親水活動，成為當地重要休憩中心，該工程改善範圍即以港南運河為主體，引進2種天然水質淨化工法，礫間曝氣處理及多層複合濾料系統，可透由微生物消化水中污染物，並可降解水中總磷濃度。