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苗栗市農會中正路金店面 農民社區小舖揭牌
苗栗市農會在中正路黃金地段會本部1樓設置農民社區小舖，今天熱鬧揭牌，小舖銷售新鮮、安全、友善的農產品及加工品，消費者吃當季、在地，並建立互信關係，增加農民收入，創造多贏的局面。
副縣長鄧桂菊、市農會理事長邱源錦等人今天上午10時，為市農會農民社區小舖揭牌，農糧署、苗栗區農業改良場等都派員參加，市農會指出，農民社區小舖鼓勵友善種植蔬果或雜糧，開拓自產自銷據點，增加農民收入，消費者也有方便、安心、安全的購物地點。
今天一早農民社區小舖吸引大批民眾搶鮮，市農會主打紅茶麵、黑木耳麵等商品搶手，今天、19日開幕期間，消費特定商品買一送一，滿1000元再贈600公克貓裏好米，臉書打卡送小禮物。
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