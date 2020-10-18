梗犬被棄成移動拖把 遇動保協會變身萌犬獲認養

台灣之心愛護動物協會以台中、苗栗大安溪沿岸為中心，進行全面性的犬隻絕育計畫，台灣之心最近逐戶訪查任務中，在苗栗鯉魚潭村發現一處廢棄的民宅，屋內有一群已經浪犬化的梗犬，梗犬毛髮髒亂、糾結，遠看像是行走的拖把，經台灣之心親訓、照顧後，流浪梗犬變身成萌犬，成功找到新主人。

為達到「街頭上不再有未絕育的遊蕩母犬」目標，台灣之心先以台中、苗栗大安溪沿岸為中心，進行全面性的犬隻絕育計畫，除了流浪犬的族群數量調查及絕育外，更進行逐戶訪查，找出未絕育的母犬，由台灣之心輔導飼主使用適合的絕育方案，目標將讓該地區所有母犬全數絕育。

台灣之心有次在苗栗三義的逐戶訪查任務中，發現一處廢棄民宅，民宅內有一群具梗犬特徵的浪犬。附近居民表示，屋主幾年前搬離，卻未帶走他們飼養的梗犬，未絕育的母梗犬留守在房屋內，並和附近的浪犬繁殖出幾代帶有梗犬特徵的浪犬；這群流浪梗犬因為無人照顧，毛髮層層糾結，日子久便染上汙泥，幾乎看不出原本的顏色，長時間的流浪也讓牠們對人類保有戒心、有些懼怕。

台灣之心愛護動物協會執行長劉晉佑表示，在執行犬隻絕育任務過程中，若遇上親人的浪犬貓，經過評估後會接手中途送養，雖然送養並非台灣之心主要的任務，但每每看見浪犬貓送養後獲妥善照顧變身為寵物，街頭上受苦的生命就越來越少了。