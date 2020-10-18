桃園醫院護理之家 替長輩化妝打扮舉辦變裝趴

誰說變裝趴是年輕人的專利？衛生福利部桃園醫院護理之家日前舉行了一場別開生面的變妝趴，邀請到社區大學彩妝課教師及學生，為爺爺奶奶們「妝乎水水」，讓長輩們相當開心。

化身成愛麗絲的社工師李妍臻精心設計這場活動，她表示創意發想來自即將到來的萬聖節，小時侯爺爺奶奶在每年萬聖節都費盡心思幫忙打扮，現在看著護理之家的長輩們，直接想起自己的爺爺奶奶，心想著「這次由我為大家打扮吧」。

李妍臻說，受疫情影響，護理之家減少長輩們與家人會面的機會，這次變妝活動讓長輩們回憶當年，活動尾聲打造專屬爺爺奶奶們的時尚走秀，從中能感到大家神彩奕奕及增添自信的神情。

除了社工們及護理人員打扮成各種可愛的童話人物外，也請到桃園區社區大學彩妝課教師及學生，替每位長輩精心設計適合的妝容，現場充滿濃濃的歡樂氛圍。