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苗栗26年未刪總預算 明年微增9.47億元送審受注目

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會定期會10月19日開議，將審查縣政府總預算草案，備受各界注目。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會定期會10月19日開議，將審查縣政府總預算草案，備受各界注目。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會審查縣政府總預算案，連續26年未刪除分文，縣府送審的明年總預算草案，總預算編列微幅增加9.47億元、4.69%，縣議會定期會19日開議，部分議員揚言一定會刪預算，審查勢必攻防，備受各界注目。

縣府送審明年度總預算草案，歲入編列213億6139萬8000元，債務舉借86億7000萬元，歲出編列211億3139萬8000元，債務償還89億元，至於今年歲入編列204億1433萬1000元，歲出201億8433萬1000元，舉借債務85億7600萬元，償還債務88億600萬元。

縣府主計處分析比較今年預算數，稅課收入增列9550.7萬元，主要是統籌分配款增加，此外，罰款及賠償收入增加137.1萬元，規費收入增加26.5萬元，營業盈餘及事業收入增加928.7萬元，補助及協助收入增加8億2386萬多元，河川疏濬土石採取販售等其他收入增加1747.8萬元。

歲出部分，公教人員待遇晉級、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助，國民年金補助經費、中央補助各項教育業務計畫，及長照十年2.0等經費，經常支出增加6億1303萬6000元，資本支出增列3億3403萬1000元，包括中央畫型補助辦理道路、橋梁及汙水下水道等工程，高中以下學校電力改善、午餐廚房設備精進，及學校兒童遊樂場改善等。

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，審計室審核認為最大原因是先前10年間虛列預算收入540億多元，縣長徐耀昌2014年底上任後，開源節流至今償債超過50億元，目前縣議會38席議員，國民黨團19人，民進黨團5人，無黨籍黨團苗栗勤政會8人，議會審查預算攻防戰備受注目。

苗栗縣 徐耀昌

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