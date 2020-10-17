感動源自於行動 第三屆青年行動家獲獎揭曉

桃園市青年事務局今天在元智大學舉行第三屆桃園時代青年行動家表揚典禮，從「社會關懷」、「永續發展」、「群力造夢」三大領域共111組參賽者脫穎而出的28組青年行動家及「青年志工線上服務計畫」共10組表現優異的青年志工，並辦理交流、志工短講及桃青志工一日特展，提供現場民眾與青年志工及青年行動家們互相交流及呈現豐碩成果的機會。

表揚典禮現場除介紹表揚桃園時代青年的行動事蹟，亦邀請到今年第58屆十大傑出青年社會服務類得獎者Skills for U(國際技能發展協會)執行長黃偉翔進行短講，分享深耕技職教育，如何用技能做公益，以行動讓社會看到技職價值；會場周邊規畫，以青年志工為主題的一日特展，展現志工服務成果，吸引超過300人參與。

此獎項鼓勵青年勇於展現創新、不畏艱難等特質，用行動來持之以恆關注公共議題，如獲選「社會關懷行動家」的鄒佳晶，身為菲律賓新移民二代，曾因社會大眾刻板印象而隱瞞身分，後成長過程中慢慢找回身分認同，因此決心用影像作品讓社會大眾破除刻板印象，使台灣環境更加友善；獲選「永續發展行動家」的「桃園市伯公下在地文化發展協會」，有鑑於桃園觀音地區的青年對於家鄉環境的不瞭解而漸與社會脫節斷層，藉由舉辦地方特色活動，促成新舊世代的溝通與合作，並研發地方特色商品，讓社區朝向永續經營發展。

青年局長顏蔚慈表示，每組青年背後都有真摯動人的獨特故事，未來將發行專刊，用更深入的方式報導這些獲獎團隊的行動事蹟與心路歷程，歡迎大家一起來瞭解、一起來感動。