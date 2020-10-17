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疫情出國難 結婚新人改環島蜜月「心更貼近」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，事前也訂製準備印有「環島蜜月中」、「環島挑戰中」字樣的毛巾，為2人留下珍貴回憶。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，事前也訂製準備印有「環島蜜月中」、「環島挑戰中」字樣的毛巾，為2人留下珍貴回憶。圖／彥含提供

婚假長達8天，多數新人都會選擇到國外度過浪漫蜜月之旅，但受疫情影響不能出國，不少新人決定在台灣環島蜜月，桃園一對新人夫妻檔日前完成10天機車環島蜜月行，雖然騎車騎到屁股痠痛，也經歷颱風、烈日摧殘弄得全身狼狽，但2人都認為環島蜜月就像是婚姻的縮影，只要彼此堅定、少點埋怨，面對重重阻礙一樣能繼續攜手前行。

電台DJ彥含和設計師老公Tim原訂2月宴客、6月蜜月、8月登記結婚，但計畫全被疫情打亂，彥含說，原本要到瑞士、法國度蜜月，差點機票就訂了，隨著疫情趨緩，宴客延到6月，婚假決定改走機車環島蜜月，行程第2天排定到台東池上辦理結婚登記。

彥含和Tim都是第1次機車環島，行前先訂好飯店民宿、查好景點美食，還事先訂製「環島蜜月中」的毛巾後，沿著順時針環島，2人都說出發前友人紛紛警告「會很曬、很累」，但懷抱著一股青春熱血就啟程，回想起來確實蠻累的，有時暴雨一來穿上雨衣，太陽出來了又變得悶熱，長途騎車對腰、背都是不小負擔，但2人都未曾抱怨。

「真的有種婚姻之路先修班的感覺！」彥含笑說，環島過程中出現訂房訂錯天的小狀況，天氣不穩，身體勞累等也都是考驗，不過回想起來都只是插曲，「整路都黏在一起」感覺到彼此心更貼近，機車環島也看見許多開車看不見的風景，她也認為選擇在熟悉的台灣蜜月旅行，更能專注地與另一半相處，是走國外蜜月旅行得不到的體驗。

Tim也認同機車環島蜜月替彼此感情增溫不少，他發現在追逐熱情的過程中，容受力、抗壓力在無形之間增強，這些能量對經營婚姻很重要，只要彼此堅定信念，有毅力與耐力就能克服阻礙，繼續往前行，「如果可以的話，還想再去第2次環島蜜月旅行！」他也很推薦其他新人選擇機車環島蜜月，更能真實感受到台灣城市多元風貌。

電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，過程中碰上颱風。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，過程中碰上颱風。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，留下珍貴回憶。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，留下珍貴回憶。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，事前也訂製準備印有「環島蜜月中」字樣的毛巾，為2人留下珍貴回憶。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，事前也訂製準備印有「環島蜜月中」字樣的毛巾，為2人留下珍貴回憶。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，第2天抵達台東池上到戶政事務所登記結婚。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，第2天抵達台東池上到戶政事務所登記結婚。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，第2天抵達台東池上到戶政事務所登記結婚。圖／彥含提供
電台DJ彥含和設計師老公Tim8月展開機車環島蜜月之旅，第2天抵達台東池上到戶政事務所登記結婚。圖／彥含提供

環島 婚姻 疫情 蜜月旅行

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