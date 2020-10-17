疫情衝擊終生大事 桃市聯合婚禮限額66對新人只來60對

新冠肺炎疫情未退，不少新人決定延後終生大事，桃園市去年1到12月每月辦理登記結婚對數幾乎都超過1千對以上，但今年桃園從4月開始結婚對數明顯下滑，8月更不到700對；市府民政局明天將辦一年一度的桃園市民聯合婚禮，往年都吸引百對新人報名，今年考量疫情報名限量66對，最後卻只來了60對，活動也將取消99秒擁吻橋段。

市府民政局統計登記結婚對數，今年1到3月每月平均1100人，但隨著疫情增溫，4月僅740對，雖5月回升至1618對，但6月到9月單月都不到千對，每月平均800對，推測疫情仍是影響新人登記結婚意願的最大因素。

桃園區人口最多，登記結婚對數也高居各區之冠，今年整體登記結婚情形約比去年少近2成，戶政事務所主任廖麗卿觀察，雖然疫情衝擊，但還是不乏有新人決定先辦結婚登記許諾終生，之後再公開宴客，預約在520、雙十國慶等好日子登記者大有人在。

桃園市民政局每年趁國慶假期前後辦桃園市民聯合婚禮，由於參與新人有機會抽中國外蜜月機票，每年都吸引上百對新人排隊報名，每次都是「秒殺」額滿，不過今年七夕當天開放報名等半天，限額66對只盼到60對完成報名，罕見沒徵滿讓民政局訝異。

民政局人員說，民政局接辦市民聯合婚禮20年，僅接辦第1年碰上孤鸞年「不宜嫁娶」，報名情形稀稀落落，當年開放報名36對，最後只來了25對，沒想到20年後碰上新冠肺炎疫情攪局，聯合婚禮報名情形比往年冷清許多，推測不少新人上半年因疫情不敢辦宴客，下半年好日子又少搶不到餐廳，一延再延也打消參與聯合婚禮念頭。

桃園市民聯合婚禮將於明天下午3點在龍潭客家文化館登場，今年因應疫情管制，挑選剛好可容納500人的室內場館，場內規定台下新人一律戴口罩，比照金鐘與金曲獎典禮，只要上台才不必戴口罩，至於往年祭出國外雙人蜜月機票大獎，由於疫情無法出國，今年大獎改為頂級郵輪「類出國」雙人蜜月包套，留在台灣來場浪漫蜜月行。