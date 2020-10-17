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新潤建設一日志工 當憨兒的家人一起野餐趣
為了讓憨兒們體驗與家人和朋友們，在大自然環境下野餐感受，桃園市真善美社會福利基金會舉辦「我們這一家公益野餐日」活動，新潤建設公司在得知後，主動參與基金會活動不但贊助活動經費20萬元，邀員工擔任一日志工，扮演起憨兒們的家人，一起野餐共享溫馨時光。
活動開場由憨兒啦啦隊帶動暖身操活動，新潤建設及志工們一同跟憨兒們一起搖擺律動，還大玩趣味競賽。真善美基金會表示，會辦理野餐日的活動，是因為真善美院內很多憨兒們都已經沒有家人的陪伴。感謝新潤建設贊助活動經費，及現場參與的志工們，前來陪憨兒們遊戲、用餐、閒聊，讓他們獲得滿滿的溫暖。
新潤建設股份有限公司總經理高林鋒表示，有機會參加這場公益野餐日活動，自己也第一次跟除了親人和朋友以外的家人一起來野餐，看到著他們開心的笑容，更延續著我們做公益的熱忱。
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