桃園國際風箏節登場 太空人、30米大魟魚巨型風箏齊飛

2020桃園國際風箏節今天起一連兩天，在大溪區中庄調整池景觀土丘登場，今年以「太空」為主題，打造「星際箏霸戰」，會場分區設置軟體大型放飛區、特技風箏表演區及民眾放飛區，有10公尺長的太空人家族、7米寬的外星人飛船、30米大魟魚風箏，及風箏大團飛、排字特技、飛碟造型的特技風箏表演等，活動首日吸引有3萬人次造訪。

兩天活動期間現場也規畫「打卡送風箏」、「風箏彩繪」等活動；及「外星人造訪桃園」活動，活動期間不定時有穿著外太空裝扮的工作人員到場與小朋友互動，另外，民眾只要以外星人、太空人等相關造型裝扮，就有機會獲得限量50名的小風箏。

主辦單位亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，今年第三屆舉辦，特別邀請國外風箏選手授權製作「星際箏霸戰」主題，從前兩年起已累積近20萬人次造訪。為避免日前新竹風箏節女童被風箏捲上天的意外再發生，此次會場景觀土丘上除禁止民眾放風箏，畫設軟體大型放飛區、特技風箏表演區，周圍設置圍欄，禁止民眾進入，兩區間則供民眾觀賞風箏及表演。今天現場為3級風，若遇8級以上的瞬間強陣風也會實施「禁飛」，但也呼籲參觀民眾顧好自己的小孩，主辦單位也會做好現場安全把關。

此次施放太空人家族風箏的台灣雲林風箏隊員謝明章說，太空人氣囊風箏寬3米、長10米、高10米，放風箏時先扣好扣環，再把領航風箏拉到後面就可以放飛了，提醒民眾施放時候要小心腳不要絆到線。他也說，自己已經飛16年了，以往都是飛串聯風箏，最高紀錄一個10人團隊飛了1065隻，大溪中庄調整池景觀土丘可飛200米高，高度夠，風不會隨便亂飄，風箏飛起來很順，風場很不錯。