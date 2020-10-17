124甲縣道部分路段 縣府公告11月起試辦開放機車通行

苗栗縣政府昨天公告11月1日起至明年3月31日止，124甲縣道中正一路1巷至中正一路部分路段將試辦開放機車通行5個月，以因應地方需求。

縣府工務處指出，124甲縣道是國道1號頭份交流道的聯絡道，西起台1線中華路、東至124縣道中正一路止，全長約1.6公里，2002年開通至今，考量防止機車族不慎誤駛入國道，加上聯絡道尖峰時段交通流量繁重，如實施汽機車混合車道也有較多行車安全疑慮，因此全線禁行機車。

但因124甲縣道周邊農田多，且鄰近加油站，地方居民反映騎乘機車加油或下田工作都必須繞道，相當不便，因此向民代陳情反映，工務處今年9月辦理說明會聽取民意，並提報苗栗縣道安會報獲同意通過試行5個月，工務處也已完成路段所需配合增設的標誌、標線等設施，決定公告11月起124甲縣道(中正一路1巷至中正一路)部分路段試辦開放機車通行。