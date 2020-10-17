影／取締後龍溪違法網具 男子逃竄2隻大毛蟹「獲救」

苗栗縣河川生態保育協會今天上午會同警方到後龍溪龜山大橋、頭屋大橋間河段取締及拆除違法設置的網具，目前正值毛蟹成熟時節，民眾違反禁令設置定置網抓蟹情況增加，「一網打盡」傷害各類水族生態，上午取締時有疑似違法設網捕撈者倉惶逃離現場，志工當場將該處以竹竿架設的定置網拆除，還救出了2隻肥大的毛蟹，協會呼籲民眾共同維護河川生態，也希望藉取締行動發揮嚇阻違法捕撈功效。

苗栗縣政府為保育河川生態，2011年公告中港溪、後龍溪及西湖溪3條河流的主流禁止以網具捕撈，違者可罰款3萬到15萬元，經長期推動保育，後龍溪違法網具已大幅減少，近年還常見到肥碩的毛蟹現身，近來正值秋蟹肥美時節，河川生態保育協會志工最近巡守發現從龜山大橋到頭屋大橋間的河段又出現定置網，還有疑似濫捕者搭在河邊的帳篷。

協會理事長賴文鑫和志工為杜絕違法網具破壞河川生態，上午9點會同警方採取拆網及取締行動，眾人剛從龜山大橋、新東大橋間的水防道路走近河邊，就發現疑似在收蟹的男子，他見狀拔腿就離開，志工拆除溪中以長竹竿架設的定置網，在網中發現2隻肥蟹，估計市價可達千元，兩隻蟹幸運獲救，隨即被野放回溪中；一行轉往頭屋大橋下方河段時，溪中有石塊堆成蝦籠狀，尾端設有網具，河邊有男女搭帳篷，但2人否認網具是他們的，志工當場拆除。