快訊

彰化和美大肚溪發現腐爛男屍 身分及死因待查

「你是總統不是瘋狂大叔」NBC主持人攻勢綿密 川普這回難招架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣停灌補助限定頭前溪流域 鳳山溪則沒補助沒停灌

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
開放登記首日已經有不少農民攜帶證明文件前來工作站申請補助，但仍有民眾對申請條件霧煞煞。記者巫鴻瑋／攝影
開放登記首日已經有不少農民攜帶證明文件前來工作站申請補助，但仍有民眾對申請條件霧煞煞。記者巫鴻瑋／攝影

因應水情吃緊，桃竹苗地區實施稻田停灌，預計將有1.9萬公頃農地、2萬多名農民受到影響，但在新竹縣實施停灌作業標準上，目前只有頭前溪流域灌溉農田實施停灌並可申請補助，而鳳山溪流域則無法申請補助，農田水利會解釋是因為鳳山溪暫不實施停灌，因此才限定頭前溪可申請。

竹北市林姓農民表示，這次新竹縣只有頭前溪灌溉流域能獲得補助，鳳山溪流域則沒有補助，幸好他的農地是屬於頭前溪流域，約栽種2甲地，這次可以獲得約28萬元停灌補助，過去平均每甲地可以收穫13萬多元，因此補助剛好打平多一點。

農水會竹北工作站則表示，因鳳山溪水情狀況正常，沒有必要實施停灌，因此才限定頭前溪流域農作者可申請，今天上午8點開放登記，到中午12點已經有100多名農民前來申請，但需要提醒申請者，必須是實際耕作者才能申請補助，來申請前也需備妥文件，才不會多跑一趟。

農民 新竹 農地

延伸閱讀

陳吉仲：停灌補償金都曾告訴桃竹苗縣市長 農民也接受

影／停灌衝擊稻米價？陳吉仲：嚴格掌控糧食供需

新竹縣打造失智症照護中心 提供失智長者日照、夜宿

停灌補助 陳吉仲掛保證：超過農民收入

相關新聞

124甲縣道部分路段 縣府公告11月起試辦開放機車通行

苗栗縣政府昨天公告11月1日起至明年3月31日止，124甲縣道中正一路1巷至中正一路部分路段將試辦開放機車通行5個月，以...

領停灌補助就不能再耕作？ 水利署：唯一限制無法繳公糧

北部水情吃緊農委會宣布桃竹苗地區1.9萬公頃停灌，直接衝擊將收割的二期稻作，農民憂心數月心血恐白費，且農改場的實際耕作證...

影／取締後龍溪違法網具 男子逃竄2隻大毛蟹「獲救」

苗栗縣河川生態保育協會今天上午會同警方到後龍溪龜山大橋、頭屋大橋間河段取締及拆除違法設置的網具，目前正值毛蟹成熟時節，民...

新竹縣停灌補助限定頭前溪流域 鳳山溪則沒補助沒停灌

因應水情吃緊，桃竹苗地區實施稻田停灌，預計將有1.9萬公頃農地、2萬多名農民受到影響，但在新竹縣實施停灌作業標準上，目前...

蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

桃園市八德區「陸光四村」是八德最具規模的眷村聚落，不過，隨著眷村改建為國宅，一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的「陸...

新竹寶山橄欖季登場 果實猶如流星雨從樹梢墜下

新竹縣寶山鄉生產的橄欖遠近馳名，為此鄉公所特別舉辦橄欖季推廣活動，在17日周六邀請民眾前來採果，在地也有全國唯一的橄欖產...

新竹縣打造失智症照護中心 提供失智長者日照、夜宿

2019年國際失智症協會（ADI）發布全球失智症報告，估計全球有超過5千萬名失智者，推估平均每3秒，便增加1位失智症者；...

桃竹苗停灌補助今申請 水利署：下周公告雜糧作物補償

面臨56年來無颱風侵台，北部水情拉緊報，行政院農委會宣布桃竹苗地區1.9萬公頃停灌，因正值水稻抽穗的關鍵期，農民無奈稱「...

新竹雙鐵單身聯誼出發 鐵路鐵馬遊后里

新竹縣青年事務中心為了促進年輕人早日成家，特別為青年舉辦單身聯誼活動，從8月報名開跑後，男女各100名名額迅速就被搶報一...

苗栗竹南淨灘 千人環保尖兵展開大作戰

苗栗縣竹南鎮公所今天清晨6點在龍鳳漁港辦理秋季擴大淨灘，全鎮26個社區環保義工團體組成900多人的淨灘環保尖兵，在竹南鎮...

苗議員當選無效 連2屆落選三遞補

苗栗縣第1選區縣議員許津溶因樁腳涉嫌賄選，9月底2審判決當選無效確定，中央選舉委員會昨天公告將由本屆「落選三」的資深前縣...

村里長大小聲／爭取北橫國家風景區 里長建言

桃園市政府爭取設置北橫國家風景區，範圍涵蓋大溪、復興區和新北、宜蘭，希望2023年完成設置，區內里長紛提建言，盼帶動地方...

熱門新聞

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

員林保安醫院險被拆 彰縣文化局連夜張貼禁拆令保住了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。