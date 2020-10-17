新竹縣停灌補助限定頭前溪流域 鳳山溪則沒補助沒停灌

因應水情吃緊，桃竹苗地區實施稻田停灌，預計將有1.9萬公頃農地、2萬多名農民受到影響，但在新竹縣實施停灌作業標準上，目前只有頭前溪流域灌溉農田實施停灌並可申請補助，而鳳山溪流域則無法申請補助，農田水利會解釋是因為鳳山溪暫不實施停灌，因此才限定頭前溪可申請。

竹北市林姓農民表示，這次新竹縣只有頭前溪灌溉流域能獲得補助，鳳山溪流域則沒有補助，幸好他的農地是屬於頭前溪流域，約栽種2甲地，這次可以獲得約28萬元停灌補助，過去平均每甲地可以收穫13萬多元，因此補助剛好打平多一點。

農水會竹北工作站則表示，因鳳山溪水情狀況正常，沒有必要實施停灌，因此才限定頭前溪流域農作者可申請，今天上午8點開放登記，到中午12點已經有100多名農民前來申請，但需要提醒申請者，必須是實際耕作者才能申請補助，來申請前也需備妥文件，才不會多跑一趟。