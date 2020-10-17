蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

桃園市八德區「陸光四村」是八德最具規模的眷村聚落，不過，隨著眷村改建為國宅，一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的「陸光四村」牌匾卸下，塵封在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復後，今天在眷村文化節活動上重新揭牌，不少八、九旬老榮民看了感動，激動直言「這就是我們的歷史啊！」

這款牌匾重見天日意義別具，今天包括文化局專委魏淑真、陸光里長何金鳳等人在眾多居民見證下進行揭牌儀式，昔日保存這塊牌匾的自治會末代總幹事胡士勳5年前高齡91歲過世，他的遺孀張寶玉也受邀見證，一度哽咽地說丈夫在天上有知一定很快樂。

八德陸光四村於1965年落成啟用，推動興建的蔣宋美齡當時題字寫下「陸光四字」並簽名、蓋章落款，牌面就矗立在陸光四村大門，由於眷村房舍老舊，1999年改建為國宅大樓，昔日眷村舊街道已不復見，蔣宋美齡題字落款的牌匾，也被收進倉庫塵封。

陸光里長何金鳳說，眷村文化節走過10年，傳承了眷村時代刻骨耐勞的精神與文化，今年以「傳承」為主題，特別找出了這面塵封多年的牌匾，她說，好在胡老伯伯生前極力保存，把這幾個字都留了下來，如今再度揭牌不僅見證歷史，更得以重溫回憶。

今天早上在眷村文化節活動上，經眾人拉下紅幕，由蔣宋美齡題字的「陸光四村」牌匾再一次與眷村居民見面，牌面就矗立在陸光社區活動中心旁空地，不少八、九旬老榮民看見陸光四村4個大字格外感動，高興地說「這是我們的歷史」，但也不禁感嘆時光流傳，有多少老兵都走了，「只剩我們是寶了」，很開心陸光四村回憶被找回來。