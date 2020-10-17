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蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市八德區「陸光四村」牌匾修復後於今天重新揭牌，當年保存牌匾的胡士勳老先生已經過世，他的妻子張寶玉受邀見證。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」牌匾修復後於今天重新揭牌，當年保存牌匾的胡士勳老先生已經過世，他的妻子張寶玉受邀見證。記者張裕珍／攝影

桃園市八德區「陸光四村」是八德最具規模的眷村聚落，不過，隨著眷村改建為國宅，一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的「陸光四村」牌匾卸下，塵封在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復後，今天在眷村文化節活動上重新揭牌，不少八、九旬老榮民看了感動，激動直言「這就是我們的歷史啊！」

這款牌匾重見天日意義別具，今天包括文化局專委魏淑真、陸光里長何金鳳等人在眾多居民見證下進行揭牌儀式，昔日保存這塊牌匾的自治會末代總幹事胡士勳5年前高齡91歲過世，他的遺孀張寶玉也受邀見證，一度哽咽地說丈夫在天上有知一定很快樂。

八德陸光四村於1965年落成啟用，推動興建的蔣宋美齡當時題字寫下「陸光四字」並簽名、蓋章落款，牌面就矗立在陸光四村大門，由於眷村房舍老舊，1999年改建為國宅大樓，昔日眷村舊街道已不復見，蔣宋美齡題字落款的牌匾，也被收進倉庫塵封。

陸光里長何金鳳說，眷村文化節走過10年，傳承了眷村時代刻骨耐勞的精神與文化，今年以「傳承」為主題，特別找出了這面塵封多年的牌匾，她說，好在胡老伯伯生前極力保存，把這幾個字都留了下來，如今再度揭牌不僅見證歷史，更得以重溫回憶。

今天早上在眷村文化節活動上，經眾人拉下紅幕，由蔣宋美齡題字的「陸光四村」牌匾再一次與眷村居民見面，牌面就矗立在陸光社區活動中心旁空地，不少八、九旬老榮民看見陸光四村4個大字格外感動，高興地說「這是我們的歷史」，但也不禁感嘆時光流傳，有多少老兵都走了，「只剩我們是寶了」，很開心陸光四村回憶被找回來。

張寶玉受邀見證「陸光四村」牌匾揭幕，她回憶逝世丈夫「是很惜福的人」，擔任陸光四村自治會總幹事長達11年，總會把有紀念性的物品留下，很感謝里長、文化局用心整理，「功在我先生，可惜他已經走了」，如果丈夫知道牌匾重現，一定很欣慰。

桃園市八德區「陸光四村」牌匾修復後於今天重新揭牌，勾起不少老榮民回憶。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」牌匾修復後於今天重新揭牌，勾起不少老榮民回憶。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」昔日一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的牌匾存放在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復於今天重新揭牌。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」昔日一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的牌匾存放在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復於今天重新揭牌。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區陸光社區活動中心今天舉行眷村文化節，一早就熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區陸光社區活動中心今天舉行眷村文化節，一早就熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」昔日一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的牌匾存放在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復於今天重新揭牌。記者張裕珍／攝影
桃園市八德區「陸光四村」昔日一面由先總統蔣中正夫人蔣宋美齡題字落款的牌匾存放在大樓倉庫逾20年，在市府文化局協助下，陸光四村牌匾修復於今天重新揭牌。記者張裕珍／攝影

眷村 文化局 榮民

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