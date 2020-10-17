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新竹寶山橄欖季登場 果實猶如流星雨從樹梢墜下

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，每年10月就進入橄欖採收期。圖／鄉公所提供
寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，每年10月就進入橄欖採收期。圖／鄉公所提供

新竹縣寶山鄉生產的橄欖遠近馳名，為此鄉公所特別舉辦橄欖季推廣活動，在17日周六邀請民眾前來採果，在地也有全國唯一的橄欖產銷班，更規畫許多休閒活動，寶山鄉長邱坤桶就表示，近2年爭取農委會農村再生計畫補助，並在近年規畫分送千株原生橄欖幼苗，鼓勵民眾栽植。

今天上午寶山鄉舉行橄欖季流星雨活動，民眾手持長竿賣力想將樹上的橄欖採摘而下，現場除了採果樂，下午開始更有草地市集、文化藝廊，以及民歌欣賞的活動，鄉公所還表示歡迎民眾自備野餐墊來活動現場的橄欖樹下野餐休憩，享受寶山特有的農村風光。

寶山鄉公所農觀課表示，寶山全境主要為海拔250公尺以下的丘陵地，非常適合種植台灣原生種橄欖，而其中主要產地就在油田村，目前栽種面積雖僅40公頃，卻擁有全國唯一的橄欖產銷班，公所為協助推廣橄欖產業，持續鼓勵民眾投入栽種生產。

台灣原生種橄欖於每年10月進行採收，公所則表示，成熟橄欖果實堅硬，初嚐味酸且澀，是很好的鹼性食物，且由於果實本身酸澀堅硬不容易直接食用，幾乎沒有鳥獸願意吃它，富含橄欖多酚也大大的降低病蟲害的可能，自然而然橄欖樹就免施農藥。

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